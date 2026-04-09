Dos sobres con 10.000 dólares, una foto 'borrada' y una testigo con obligación de decir la verdad: así cae la declaración de Joseba García en el caso mascarillas

¿Por qué es importante? Una de las testigos clave de este jueves ha sido Aránzazu Granell, empleada de Pronalab, una empresa vinculada a un socio de Aldama, que ha vuelto a reconocer que entregó a Joseba García los sobres con 10.000 dólares para Aldama en República Dominicana.

En el juicio contra el exministro José Luis Ábalos y otros implicados por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas, Aránzazu Granell, empleada de Pronalab, declaró haber entregado sobres con 10.000 dólares a Joseba García, hermano del asesor Koldo García, en República Dominicana. Granell aseguró que los sobres eran para Víctor de Aldama. Joseba García, por su parte, afirmó que los sobres contenían "documentación" y negó haberlos abierto. Sin embargo, una foto publicada por 'El Español' contradice su testimonio, mostrando un recuento de billetes que coincide con los 10.000 dólares mencionados, lo que genera dudas sobre su declaración.

Una de las testigos clave de este jueves en el juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su asesor, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama por presuntas mordidas y amaños en contratos de mascarillas ha sido Aránzazu Granell. Esta empleada de Pronalab, una empresa vinculada a un socio de Aldama, ha vuelto a reconocer que entregó a Joseba García, el hermano de Koldo, los sobres con 10.000 dólares para Aldama en República Dominicana.

"El señor Javier Serrano me dijo que me reuniera con él y le diera 10.000 dólares. Y la siguiente vez pues lo mismo", ha dicho Granell en su declaración como testigo en el Tribunal Supremo. Joseba García, sin embargo, asegura que fue al país por negocio y, cómo él mismo dijo, por "la persona que todavía" es su "pareja".

Según la versión de Granell, se reunió con él hasta en dos ocasiones y le dio el dinero "en un sobre cerrado" que Joseba García asegura que contenía "documentación". Aunque en su declaración juró y perjuró no haber abierto ninguno de los sobres que le encargaron que recogiera: "Jamás abro un sobre. No soy chismoso. No tengo ni la costumbre, ni voy a tenerla, de abrir. No me interesa lo que ponga ahí".

Ni los de Ferraz, ni los de República Dominicana. "Vuelvo a decirlo. Jamás he abierto un sobre", insistía Joseba García este martes ante el Supremo. Sin embargo, una foto que este jueves publica 'El Español' del informe de la UCO demostraría lo contrario. En ella, Joseba le manda a su hermano la cuenta de los billetes que habría recibido en Punta Cana: 83 de 100 y 34 de 50. Es decir, los 10.000 dólares que habría recogido en el país.

Y por WhatsApp, le preguntó a Koldo: "¿Cuánto son al cambio 10? 8.800. Y su hermano le pide que borre la foto, pero la imagen ya había quedado grabada en el chat y las contradicciones con su declaración saltan a la vista.

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