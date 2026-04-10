Beatriz Parera analiza el juicio del caso mascarillas que implica a Ábalos y Koldo: "Empiezo a ver bastante claro el tráfico de influencias y el cohecho"

La periodista hace balance de la primera semana del juicio por el llamado 'caso de las mascarillas': "El Tribunal Supremo se ha centrado, en una primera fase, en las contrataciones de dos mujeres vinculadas al caso. Y, en el tramo final de la semana, han empezado a aparecer ya las mordidas".

La periodista y adjunta al director de 'El Confidencial' Beatriz Parera hace balance de la primera semana del juicio por el llamado 'caso de las mascarillas', en el que están implicados Koldo García, José Luis Ábalos y Víctor de Aldama.

"Estos primeros días han avanzado por bloques", explica. "El Tribunal Supremo se ha centrado, en una primera fase, en las contrataciones de dos mujeres vinculadas al caso. Y, en el tramo final de la semana, han empezado a aparecer ya las mordidas".

Parera señala que, a medida que avanzan las sesiones, empiezan a perfilarse con mayor claridad posibles delitos: "Empiezo a ver bastante claro el tráfico de influencias, esa forma de presionar para que se contratara a las personas que Ábalos y Koldo querían".

A ello se suma, según apunta, la posible existencia de cohecho: "Esto estalla con la supuesta entrega de sobres con 10.000 dólares y también con las declaraciones de Carmen Pano, que habla de bolsas en las que se trasladaba dinero a Ferraz".

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