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'Pequeño Ratón', en El Intermedio

El 'gato' de Ábalos y Jéssica confiesa que Koldo le compró un "tubo rascador": "Esa infraestructura no dependía de Fomento"

En pleno juicio a José Luis Ábalos por el 'caso mascarillas', Dani Mateo consigue un testimonio de excepción: 'Pequeño Ratón', el gato de Jéssica y el exministro que se rompió una pata, que en este vídeo 'tira de la manta'.

El 'gato' de Ábalos y Jéssica confiesa que Koldo le compró un "tubo rascador": "Esa infraestructura no dependía de Fomento"

Los dos primeros días del juicio a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama nos ha presentado un nuevo protagonista del 'caso mascarillas': 'Pequeño Ratón', el gato que adoptaron el exministro y Jéssica Rodríguez y que podría ser clave en un delito de malversación.

Según declaraba la expareja de Ábalos ante el juez, el exministro le habría hecho una transferencia para pagar la operación del felino, que se había roto una pata.

Dani Mateo tiene la oportunidad de 'entrevistar' al gato, que pide tratamiento de "gato protegido". Asegura que Koldo le regaló un "túnel rascador", si bien justifica que "esa infraestructura no dependía de Fomento".

Como testigo directo de las visitas de Ábalos a Jéssica Rodríguez, 'Pequeño Ratón' prefiere no recordar esos momentos porque le hacen vomitar. "Ojalá además de bolas de pelo, hubiera podido sacarme los ojos", declara.

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