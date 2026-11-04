La intrahistoria de la dimisión de Puente: un whatsapp a Sánchez, un adiós 'escondido' y una mezcla de tristeza y orgullo entre los ministros

El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante su comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso para informar de las causas del accidente ferroviario de Urda

¿Por qué es importante? Puente no enseñó la última parte de su discurso a sus colaboradores, un detalle que aseguran desde su equipo que es "muy Puente". El hasta ahora ministro de Transportes dejó un último mensaje a los suyos, refiriéndose a la campaña electoral: "Tranquilos, todo va a ir bien".

Óscar Puente anunció su dimisión tras comparecer en la Comisión Permanente del Congreso, decisión que tomó tras la tragedia de Urda y comunicó a Pedro Sánchez por WhatsApp antes de su intervención final. A pesar de la negativa inicial de Sánchez a su renuncia, Puente consideró que su permanencia afectaba las expectativas electorales. Sin compartir su decisión con su equipo, Puente sorprendió con su dimisión, generando sentimientos de tristeza y orgullo en el Consejo de Ministros. Fuentes de laSexta destacan su "responsabilidad política", habiendo gestionado la emergencia y tomado medidas. Puente agradeció a Sánchez su confianza, subrayando que su renuncia es una cuestión de dignidad política y coherencia.

Óscar Puente sorprendió este martes al anunciar su dimisión tras comparecer en la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados, una decisión que, según el propio Puente, tomó en "los primeros minutos" de la tragedia de Urda. Esa decisión, que únicamente había trasladado a su familia, la comunicó a Pedro Sánchez a través de un mensaje de WhatsApp minutos antes de su última intervención en la Cámara Baja.

El presidente del Gobierno ya rechazó la semana pasada un primer intento de Puente de apartarse del cargo y no quería que se fuera. En Puente, el factor que más pesaba era ser un freno en las expectativas electorales. Cuando el ya exministro se subió al coche para salir del Congreso, mandó un mensaje a los suyos en clave de campaña electoral: "Tranquilos, todo va a ir bien".

Puente no enseñó a su equipo de colaboradores la última parte de su discurso, en la que anunció su dimisión. Para su equipo, este gesto es "muy Puente", según explican a laSexta. El anuncio de su dimisión ha generado "una mezcla de tristeza y orgullo" en el Consejo de Ministros "por su ejemplo en un país poco acostumbrado a políticos que actúen así", según explicaban a última hora de este martes.

VÍDEO | El anuncio completo de dimisión de Óscar Puente: "Un ministro no puede continuar con dos accidentes"

Fuentes consultadas por laSexta destacaban el "ejercicio de responsabilidad política por partida doble" de Puente, que antes de dejar su puesto ha "gestionado los momentos más difíciles de la emergencia, identificando las causas del accidente, explicándolas a la opinión pública, y poniendo en marcha las medidas necesarias para atajarlas y asistir a las víctimas". "Demuestra así que ni todos los políticos ni todos los partidos son iguales", añaden estas fuentes.

Desde el Gobierno agradecen a Puente por "su integridad y su altura de Estado" y aclaran que seguirá siendo ministro del Gobierno de España hasta que se le cese. El propio Puente dedicó un mensaje a Sánchez tras anunciar su dimisión, a quien agradeció su "confianza sin límites" hacia él.

"Un ministro de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad. Es una cuestión de dignidad política y coherencia. Esta decisión la hago pública hoy, una vez cumplido lo que era lo más urgente, las pesquisas de la investigación, aprobar medidas y mejorar la seguridad", explicó Puente ante el Congreso, viendo su dimisión como "una medida necesaria y positiva".

El mensaje de despedida de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respaldó la decisión de Óscar Puente de dimitir como ministro de Transportes tras los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz, que acumulan más de un centenar de muertes. En un mensaje publicado en sus redes sociales, ha destacado que el ya ex ministro "ha dado la cara, ha dado soluciones y, después, ha dado un paso al lado".

El jefe del Ejecutivo ha atribuido la decisión a "la dignidad", la "voluntad propia" y el "respeto a las víctimas y al proyecto progresista". Además, ha defendido la trayectoria de Puente al frente del departamento y ha asegurado que "políticos como él dignifican a nuestro país y nos demuestran que no todos somos iguales".

"Mientras unos solo dan lecciones, otros lo dan todo", ha añadido Sánchez, que ha cerrado su mensaje con unas palabras de agradecimiento al exministro: "Gracias por tanto, compañero".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido