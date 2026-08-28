Interior reforzará la frontera de Ceuta con espigones más largos, drones y boyas permanentes

Policías durante una manifestación para protestar por la situación provocada por su llegada masiva, a 27 de agosto de 2026, en Ceuta (España).

Los detalles Espigones más largos, drones y boyas permanentes. Esas serán las nuevas medidas que llevará a cabo el Gobierno casi un mes después de la entrada masiva de migrantes.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido la necesidad de aprender de la entrada irregular de 80.000 migrantes en Ceuta el 30 de julio. Anunció medidas extraordinarias para reforzar la frontera, como alargar los espigones del Tarajal y Benzú, instalar boyas permanentes y utilizar drones para vigilancia. Estas acciones, que requerirán una inversión de más de 35 millones de euros, incluyen también nuevas instalaciones para la Guardia Civil y la Policía Nacional en Ceuta. Marlaska enfatizó el compromiso del Gobierno con la ciudad, aunque los ceutíes se sienten abandonados y al límite, lo que ha generado tensiones y protestas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido este viernes que "debemos extraer lecciones" de lo ocurrido en Ceuta el pasado 30 de julio cuando alrededor de 80.000 migrantes entraron de forma irregular en España.

Por ello, ha anunciado que su Ministerio reforzará la frontera de Ceuta con medidas "extraordinarias" como el alargamiento de los espigones del Tarajal y Benzú, un sistema permanente de contención marítima mediante boyas fondeadas y otro de vigilancia aérea con drones, embarcaciones ligeras de intervención y dispositivos remotos de actuación subacuática.

Espigones más largos, drones y boyas permanentes. Esas serán las nuevas medidas que llevará a cabo el Gobierno casi un mes después de la entrada masiva de migrantes, tal y como ha anunciado Marlaska en su comparecencia a petición propia en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados para informar sobre las actuaciones de su departamento en la crisis migratoria que vive Ceuta.

Una inversión de 35 millones de euros

Todas estas medidas conllevarán una "inversión de más de 35 millones de euros". Además, según ha declarado, Interior también tiene previstas "inversiones de nueva comandancia de la Guardia Civil y jefatura de Policía Nacional en Ceuta".

"Lo ocurrido es uno de los mayores desafíos recientes en materia de gestión fronteriza. Ante esto, España responde como corresponde a una democracia sólida. Protegiendo fronteras, identificando menores y actuando dentro de legalidad española y europea", ha defendido Marlaska.

Así, el ministro ha querido dejar claro que "el Gobierno está y estará con Ceuta". "Estuvimos en las horas iniciales y estamos y estaremos mañana reforzando medios de cooperación", ha añadido.

En cambio, desde hace un mes los ceutíes se sienten abandonados y dicen estar "al límite" por una situación que parece no tener fin. Esto ha provocado que la olla a presión haya estallado. Este jueves se volvieron a producir altercados en la ciudad autónoma con intentos de bloqueo a la ayuda humanitaria a los migrantes, destrozos de las tiendas de campaña en la playa de Benítez y protestas contra los medios de comunicación.

Aún quedan 5.000 migrantes en Ceuta

Marlaska ha hecho hincapié en que 24 horas después de la entrada masiva de migrantes, "la mayoría regresó a Marruecos". Así, ha asegurado que, según las estimaciones, "permanecen en Ceuta unas 5.000 personas".

Aunque ha denunciado que lo que ha ocurrido es "un ataque a la integridad de España, que no se puede comparar con los flujos migratorios", el ministro ha querido destacar la "colaboración con Marruecos" que, ha dicho, ha sido "sostenida y eficaz a lo largo de los años".

Así, el ministro del Interior ha lanzado un mensaje a las personas que entraron y a las que podrían entrar en Ceuta próximamente: "La entrada en Ceuta no genera expectativas de permanencia en nuestro país".

Además, ha anunciado que en los próximos días "continuaremos aplicando los procedimientos legales para el retorno de quienes no reúnan las condiciones legales para permanecer". Eso sí, Marlaska ha hecho hincapié en que todos los expedientes se harán "respetando los derechos humanos".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido