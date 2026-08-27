El PP carga contra el Gobierno por "no poner orden" en Ceuta: "Los que invadieron la ciudad están tomando una cerveza"

La otra cara El Gobierno insiste en que su objetivo es el retorno de los migrantes, pero defiende que hacerlo dentro de los márgenes de la ley lleva su tiempo.

La situación en Ceuta es compleja y el Gobierno ha señalado que su resolución llevará tiempo, ya que el retorno de los migrantes debe seguir los procedimientos legales. El PP critica la gestión del Ejecutivo y justifica los incidentes violentos recientes. Durante una comparecencia en el Congreso, el ministro Félix Bolaños enfatizó que solucionar esta crisis no es sencillo. Cuca Gamarra del PP criticó la petición de paciencia del Gobierno. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, reiteró que el objetivo es el retorno legal de los migrantes. Ester Muñoz, portavoz del PP, acusó al Gobierno de inacción, generando desesperación entre la población.

"La situación en Ceuta es algo que no va a ser fácil de solucionar". Esta es la versión en la que insiste el Gobierno, que ha dado a entender que va para largo.

Para devolver a su país de origen a los miles de migrantes que siguen en la ciudad autónoma, hay que seguir los pasos que marca la legalidad, y por eso piden paciencia, para evitar que la crispación estalle. Sin embargo, el PP confronta las justificaciones del Ejecutivo e incluso llega a justificar los incidentes violentos que se han vivido en los últimos días.

Uno de los enfrentamientos se ha vivido este jueves durante la comparecencia de Félix Bolaños en el Congreso de los Diputados. El ministro de Presidencia y Justicia ha afeado que "quien diga que esta situación tan compleja se soluciona en un santiamén no tiene ni idea de lo que está hablando".

Un reproche al que ha respondido la 'popular' Cuca Gamarra, que ha criticado que "los que se están tomando una cerveza en una terraza son los que invadieron su ciudad". "Y les piden paciencia. Mucha han tenido", ha sentenciado.

Otro de los ministros que ha tenido que pasar por la Cámara Baja para dar cuenta de la crisis ha sido Ángel Víctor Torres, que el miércoles presidió la primera reunión del mando único.

El ministro de Política Territorial ha reiterado que el principal objetivo del Gobierno es el retorno de los migrantes, pero apuntando que se debe hacer "dentro de los márgenes de la ley".

"A mí me encantaría poder decir que, dentro del marco jurídico actual, las personas que pueden retornar contra su voluntad, retornan. Pero eso, quien lo dice, sabe que es imposible", ha sostenido.

Sus declaraciones han tenido respuesta fuera del Congreso. La portavoz del PP, Ester Muñoz, ha acusado al Gobierno de "dejación de funciones que lo que está haciendo es que haya mucha gente desesperada que quiera poner orden porque no ven que el Gobierno ponga orden".

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