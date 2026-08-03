Ceuta cifra en hasta 5.000 los migrantes sin retornar y sitúan en 862 los menores acogidos: “Una sobreocupación de casi el 3.000%”

Un grupo de migrantes en la playa junto al paso fronterizo del Tarajal en Ceuta

Los detalles Según ha explicado Alberto Gaitán, consejero de Presidencia y Gobernación de Ceuta, la ciudad autónoma tiene capacidad para acoger solo a 29.

Cuatro días después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos a Ceuta, la ciudad autónoma enfrenta una grave sobreocupación. El consejero de Presidencia, Alberto Gaitán, informó que hay 862 menores migrantes acogidos, superando en un 2.872% su capacidad ordinaria de 29 menores. Aunque la situación con los menores está controlada, no se descarta que aumente. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, con capacidad para 600 personas, está completamente lleno, y unas mil personas acampan alrededor. El presidente de Ceuta, Juan José Vivas, indicó que entre 3.000 y 5.000 migrantes aún no han regresado a Marruecos.

Han pasado cuatro días desde la entrada masiva de migrantes de manera ilegal desde Marruecos a Ceuta. La ciudad autónoma, ya colapsada antes de ello, ha visto como tiene una "sobreocupación del 2.872%" de los menores migrantes que podría acoger y son todavía entre 3.000 y 5.000 los migrantes que accedieron a territorio español y todavía no han regresado al país africano.

Así lo ha aseverado el consejero de Presidencia y Gobernación de Ceuta, Alberto Gaitán, en una entrevista a la Cadena Ser, donde ha cifrado en 862 los menores migrantes acogidos en la ciudad autónoma.

"La capacidad ordinaria que nos atribuye el Ministerio es de 29. Estamos hablando, por tanto, de una sobreocupación de casi el 3.000%. 2.872%", ha especificado Gaitán.

Según ha explicado, pese a todo la situación con los menores está "controlada" y no descarta la salida de algunos de ellos próximamente: "Esta es la situación de incertidumbre, porque no está todo cerrado y ahora mismo le puedo hablar de lo que tenemos controlado, pero que podrá aumentar en los próximos días".

Respecto al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), el consejero de Presidencia ha apuntado que tiene una capacidad para unas 600 personas y que ya está "absolutamente ocupada".

"Está absolutamente colapsado y fuera de ese centro hay unas mil personas que están acampando alrededor", ha agregado, para después añadir: "La situación es muy difícil y vamos a ver si podemos salir de esta problemática que tiene la ciudad".

5.000 migrantes sin retornar

Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan José Vivas, también ha dado cifras de los migrantes que accedieron a territorio español y todavía no han regresado.

"Es imposible decir que hemos vuelto a la normalidad. Lo que ha pasado es muy gordo y han pasado muy pocos días. Además, todavía quedan entre 3.000 y 5.000 personas que no han salido. Los centros de acogida están absolutamente colapsados", ha señalado en una entrevista en Telecinco.

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