Ahora

ÚLTIMA HORA

Entrada masiva de migrantes en Ceuta: la mayor crisis humanitaria en la región

Abarrotada

Las otras consecuencias de la crisis migratoria en Ceuta: la sanidad ceutí, desbordada

Sí, pero... El Ministerio de Sanidad niega que sea así. Pese a ello, el Sindicato Médico de Ceuta insiste en que no se están proporcionando medios para poder atender la emergencia.

Imagen de un hospital en Ceuta
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Ceuta está viviendo una situación complicada también en los centros de salud. Muchos ya han reabierto, pero la carga de trabajo es incesante. Hay profesionales que llevan horas sin dormir y otros que han parado sus vacaciones para colaborar. Y todo para hacer frente a esta situación que, aseguran, los ha desbordado.

El hospital universitario de Ceuta está a rebosar: "Es una emergencia sanitaria, es que esto está colapsado. Espero que ningún familiar de Ceuta tenga que llevar a su familia por algo".

La llegada de más de 50.000 migrantes ha colapsado los servicios sanitarios. Se ha disparado la cantidad de personas a las que atender y no hay manos. Algo que denuncia el Sindicato Médico de Ceuta. "Los medios son absolutamente insuficientes. Solamente había un médico en el servicio de urgencia de atención primaria. Lo que contrasta con esos supuestos refuerzos que el ministerio iba a mandar", comenta Enrique Roviralta, su presidente.

Precisamente el Ministerio de Sanidad asegura que no hay un colapso sanitario, pero esto no se corresponde con la realidad. "Han sido los propios médicos que se han incorporado de sus vacaciones, doblando turnos, situaciones dantescas", añade Roviralta.

Hace años el sindicato ya denunció el cierre del hospital militar, que podría haber ayudado con esta emergencia sanitaria: "Hoy nos hemos enterado que el hospital militar se ha convertido en una morgue con más de 72 cadáveres".

Lo que piden es el refuerzo de la sanidad en Ceuta. Una falta de servicios sanitarios que se ha hecho evidente con esta crisis migratoria, pero que llevaban denunciando muchos años.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. "Es una tragedia humanitaria, qué lástima": se estima que el número de muertos en la crisis de Ceuta podría superar el centenar
  2. Ayuso y la Comunidad de Madrid, en modo venta: del ático de Gran Vía al paquete de inmuebles de 26 millones
  3. La Comunidad de Madrid tendrá que devolver 38 millones de euros destinados a la prevención de incendios que se desviaron a otros cometidos
  4. Una oleada de ataques israelíes en Gaza deja en el aire el acuerdo de desarme: hay ocho muertos
  5. Mueren 13 turistas, entre ellos dos españoles, en un accidente de avioneta sobre las Líneas de Nazca
  6. "Es desorbitado": España, ante el segundo peor verano de su historia por la subida del precio de la gasolina