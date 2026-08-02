Las otras consecuencias de la crisis migratoria en Ceuta: la sanidad ceutí, desbordada

Sí, pero... El Ministerio de Sanidad niega que sea así. Pese a ello, el Sindicato Médico de Ceuta insiste en que no se están proporcionando medios para poder atender la emergencia.

Ceuta enfrenta una crisis sanitaria en sus centros de salud debido a la llegada de más de 50.000 migrantes, lo que ha colapsado los servicios. Profesionales han interrumpido sus vacaciones y trabajan sin descanso para atender la situación. El hospital universitario está desbordado, y el Sindicato Médico de Ceuta denuncia la insuficiencia de medios, con solo un médico en urgencias y sin los refuerzos prometidos por el Ministerio de Sanidad. Aunque este último minimiza el problema, el sindicato destaca la gravedad de la situación. Además, lamentan el cierre del hospital militar, que ahora funciona como morgue, y exigen un refuerzo urgente en la sanidad local.

Ceuta está viviendo una situación complicada también en los centros de salud. Muchos ya han reabierto, pero la carga de trabajo es incesante. Hay profesionales que llevan horas sin dormir y otros que han parado sus vacaciones para colaborar. Y todo para hacer frente a esta situación que, aseguran, los ha desbordado.

El hospital universitario de Ceuta está a rebosar: "Es una emergencia sanitaria, es que esto está colapsado. Espero que ningún familiar de Ceuta tenga que llevar a su familia por algo".

La llegada de más de 50.000 migrantes ha colapsado los servicios sanitarios. Se ha disparado la cantidad de personas a las que atender y no hay manos. Algo que denuncia el Sindicato Médico de Ceuta. "Los medios son absolutamente insuficientes. Solamente había un médico en el servicio de urgencia de atención primaria. Lo que contrasta con esos supuestos refuerzos que el ministerio iba a mandar", comenta Enrique Roviralta, su presidente.

Precisamente el Ministerio de Sanidad asegura que no hay un colapso sanitario, pero esto no se corresponde con la realidad. "Han sido los propios médicos que se han incorporado de sus vacaciones, doblando turnos, situaciones dantescas", añade Roviralta.

Hace años el sindicato ya denunció el cierre del hospital militar, que podría haber ayudado con esta emergencia sanitaria: "Hoy nos hemos enterado que el hospital militar se ha convertido en una morgue con más de 72 cadáveres".

Lo que piden es el refuerzo de la sanidad en Ceuta. Una falta de servicios sanitarios que se ha hecho evidente con esta crisis migratoria, pero que llevaban denunciando muchos años.

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