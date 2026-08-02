"A mí también me gusta la fruta, pero se me ha quemado": el reproche de un vecino a Ayuso tras los graves incendios

Los detalles La presidenta de la Comunidad de Madrid ha censurado a los bomberos en huelga que han estado "intoxicando en los momentos más difíciles" y ha afirmado que "han tenido poca amabilidad y sensibilidad".

Durante su visita a Pelayos de la Presa, afectada por incendios, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue interrumpida por vecinos y cuestionada por laSexta sobre la gestión de 38 millones de euros que no se destinaron a prevención, según denuncias de bomberos. Ayuso defendió su gestión, afirmando que el 80% de los fuegos en Madrid quedan en conatos y que se ha incrementado la inversión y recursos para la extinción de incendios. Además, criticó a un grupo de bomberos en huelga, calificando su acción de "chantaje" y destacando la eficacia del Plan Infoma.

"A mí también me gusta la fruta, presidenta, pero se me ha quemado. Llevo 20 años viendo cómo se manifiestan los forestales". Son las palabras que un vecino del municipio madrileño de Pelayos de la Presa, afectado por los graves incendios, ha expresado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Al menos dos ciudadanos han intentado interrumpir a la líder 'popular' cuando ha visitado esta localidad para ver los trabajos de reconstrucción tras los fuegos. Durante la visita, varios vecinos han increpado a la presidenta, donde además, el equipo de laSexta le ha preguntado por esa información que revelaba laSexta Xplica: la de los 38 millones de Euros desviados que no destinó a prevención y que denunció un sindicato de bomberos.

"Opino que tendrían que haber estado trabajando como el resto de sus compañeros, jugándose la vida en primera línea de fuego y no intoxicando en los momentos más difíciles", ha expresado Ayuso.

"Poca amabilidad y sensibilidad"

A su vez, ha afirmado que "han tenido poca amabilidad y sensibilidad con sus compañeros", a lo que ha añadido que "decir que ellos lo hubieran resuelto es mentir enormemente y además ayudar poco en estos momentos".

Asimismo, ha señalado que el 80% de los fuegos en la Comunidad de Madrid quedan en conatos y que se han aumentado la plantilla y los recursos "año a año" con casi 53 millones en 2026, además de subrayar el refuerzo del Plan Infoma.

"Somos la región europea que más invierte en extinción de incendios por hectárea. Por eso además ayudamos a otros fuegos, lo hicimos en Almorox y lo hacemos en Guadalajara", ha defendido Díaz Ayuso.

El Gobierno regional informó la semana pasada de que iba a estudiar "todas las vías jurídicas y administrativas" contra el "1%" del personal laboral del Plan de Protección Civil contra incendios forestales (Infoma) "en huelga".

Consideró que era "inadmisible que, en plena emergencia de interés nacional, un reducido grupo de personal laboral del Infoma -60 bomberos forestales de un colectivo de 2.100 que trabajan en la región- mantenga una estrategia de chantaje que pretende condicionar la organización operativa y trasladar una imagen distorsionada del funcionamiento ejemplar de los servicios de emergencia".

El Gobierno autonómico se refería a las reclamaciones que han venido haciendo un grupo de bomberos forestales y que plasmaban en un comunicado, donde afirmaban que se encontraban "sin vehículos" en la Dirección General de Emergencias para acudir al lugar de prestación del servicio.

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