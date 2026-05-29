La vulnerabilidad del flanco este de la OTAN frente a los drones rusos: los problemas de un sistema antidrones 'low cost'

Los detalles Si bien la Alianza Transatlántica instaló hace seis en Rumanía el Merops, su presentación fue un fracaso, habiendo quedado desactivado.

Un dron ruso se estrelló contra un edificio residencial en Rumanía, hiriendo a dos personas. Este incidente, calificado por el presidente rumano como el más grave en el país desde el inicio de la guerra en Ucrania, ha sido condenado por la OTAN y la UE. Aunque la OTAN instaló un sistema antidrones llamado Merops para proteger la región, este no se activó. Merops, un sistema de bajo coste, ha mostrado una eficacia del 40% en Ucrania, pero presenta limitaciones contra drones rápidos o misiles. En Ucrania ha derribado unos 2.000 drones, pero en Rumanía su efectividad es cuestionada.

Un dron ruso se ha estrellado este viernes contra un edificio residencial en Rumanía, dejando dos heridos. Se trata de un proyectil que ha caído en un país miembro de la OTAN y la Unión Europea (UE). Ambas instituciones ya han condenado la imprudencia e impunidad de Moscú; mientras que el presidente rumano dice que es el "incidente más grave que ha afectado al territorio rumano" desde que comenzó la guerra en Ucrania.

No obstante, son muchos los drones rusos que pasan por su territorio, al ser frontera con Ucrania. Si bien esto llevó a la OTAN a instalar hace seis meses un sistema antidrones para protegerlos de posibles ataques rusos, a día de hoy no se ha activado. Entonces, ¿por qué se instaló si no funciona? La historia del Merops comienza presentándose como un "sistema antidrones low-cost", es decir, de bajo coste.

Prueba de ello fue que su presentación en noviembre de 2025 en Rumanía no fue un éxito. El ejército había preparado una demostración, en la que se lanzaba el sistema. Mediante inteligencia artificial debía impactar en el aire con el proyectil de prueba, pero cuando llegó el momento clave, no hubo impacto, convirtiéndose en un desastre total con toda la prensa presenciándolo.

No obstante, en Ucrania lo están usando con un 40% de eficacia. La idea de inicio es simple, pues no se puede utilizar un misil de tres millones de euros para derribar un dron de 50.000. De ahí lo de 'low cost'. De hecho, cuenta con ventajas como que solo hacen falta cuatro personas para activarlo; es móvil, pues va instalado en una pick-up; tiene 20 kilómetros de alcance; y cuesta diez veces menos que el dron con el que atacan los rusos.

Ahora bien, presenta problemas, que explican lo ocurrido en Rumanía. Y es que el sistema Merops está pensado para derribar drones lentos -de los baratos, como los que lanza Irán-, pero no lo están para acabar con misiles o drones que vuelan muy bajos. A ello se le añade la peligrosidad de lanzar un dron para interceptar a otro en una zona urbana, ya que si no lo neutralizas, tendrás dos impactos en un sitio donde vive mucha gente. Incluso, si aciertas, los restos del dron pueden matar a ciudadanos.

En definitiva, el sistema sí es efectivo en el campo de batalla, como es el caso de Ucrania ,que lleva dos años usándolo, habiendo derribado, según sus informaciones, hasta 2.000 drones rusos. Pese a ello, el flanco este de la OTAN sigue siendo vulnerable, al estar protegido por un Merops que no es un escudo automático ni infalible.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.