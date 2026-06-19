Sánchez abre la puerta a un adelanto electoral por primera vez si no se aprueban los Presupuestos

Entre líneas Desde Moncloa aclaran a laSexta que la posibilidad del adelanto electoral deslizada por Sánchez desde Bruselas sería siempre pensando en 2027.

Por primera vez en la legislatura, Pedro Sánchez no descarta adelantar las elecciones generales si no logra aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Desde Bruselas, el presidente del Gobierno afirmó que negociarán con sus socios, pero está dispuesto a "tomar decisiones" si no se aprueban las cuentas. Esta postura coincide con la petición del PNV y Coalición Canaria de adelantar elecciones en caso de no aprobarse los Presupuestos. Fuentes de Moncloa indican que, si se adelantan, sería en 2027. Sánchez subrayó que los Presupuestos serán coherentes con las medidas desde 2018 y destacó el tono constructivo de algunos grupos parlamentarios.

Por primera vez en lo que va de legislatura, Pedro Sánchez no ha cerrado la puerta a adelantar las elecciones generales en caso de no sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. El presidente del Gobierno aseguró que negociarán con sus socios y que "sudarán la camiseta", pero avanzó que "tomará decisiones" en caso de no aprobar las cuentas.

"Negociaremos con ellos, y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos efectivamente cuando se produzcan esas hipótesis", afirmó desde Bruselas el jefe del Ejecutivo, que ha apelado a la responsabilidad del resto de grupos parlamentarios.

Esta novedad llega en una semana en la que el PNV y Coalición Canaria hayan pedido adelantar las elecciones en caso de no aprobar los Presupuestos. Fuentes de Moncloa trasladan a laSexta que, en caso de que finalmente se produjese, siempre sería en el año 2027 y no este año.

En cualquier caso, Sánchez no ha querido ahondar en esta cuestión alegando que las cuentas están en la fase de elaboración previa a su presentación, su defensa y su negociación. Sí que ha insistido en que los Presupuestos que presenten serán "coherentes" con las medidas que han aprobado desde 2018. Antes de comenzar esta negociación, el presidente del Gobierno ha agradecido el tono constructivo de grupos como el propio PNV, avanzando que ya ha comenzado el diálogo con las distintas fuerzas parlamentarias.

Sánchez ha puesto en valor la aprobación de una serie de iniciativas del Gobierno este jueves en el Congreso, y lo ha considerado una prueba de que pueden articularse mayorías parlamentarias en torno a políticas que benefician a los ciudadanos y pese a la "oposición destructiva" que ha lamentado que siga practicando el PP.

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