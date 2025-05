El PP insiste en dar la batalla política por el apagón y dice que el Gobierno "ha entrado en parada"

El PP no duda en convertir el apagón del pasado lunes en una baza política con la que lanzar incesantes dardos contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Si este viernes el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, reclamaba "una auditoría independiente, internacional, que acredite exactamente lo que pasó", este sábado, el vicesecretario de Economía de la formación, Juan Bravo, no dudaba en señalar de nuevo al líder del Ejecutivo y tacharle de "incompetente".

Bravo ha afirmado, durante un acto en Burguillos, Sevilla, que si la causa del apagón eléctrico que afectó a toda la Península Ibérica el lunes no es "una avería" o "un ataque" solamente puede ser "incompetencia" del Gobierno de Pedro Sánchez, "mala planificación y El 'popular' ha asegurado que el Ejecutivo "ha entrado en parada", ya que "no hay plan, no hay gestión y no hay relato".

A su juicio, se ha visto que "no hay plan" cuando su "sectarismo" le lleva a "renunciar a ese mix energético" que es "necesario" para que el sistema eléctrico "funcione plenamente". Según Bravo, el Gobierno de España ha renunciado a ello "voluntariamente" sólo por "ideología" y "sectarismo". Bravo incluso ha acusado al Ejecutivo de ser responsable de las muertes que se produjeron durante el incidente.

Asimismo, ha destacado que "no hay gestión" por parte del Ejecutivo, algo que se comprueba "de manera continuada", ya que "intenta bloquear el funcionamiento del país para que no pase nada bueno". En este sentido, ha denunciado que el Gobierno "no es capaz de sacar adelante unos Presupuestos, no es capaz de sacar adelante un plan de aranceles, no es capaz de pagar las ayudas de la DANA, no es capaz de hacer que funcionen los trenes en este país" y "tenemos un apagón y no es capaz de dar respuesta". APAGÓN Centrándose en el apagón, Bravo recordó que hubo fallecidos por este suceso y quiso saber "de quién es la responsabilidad".

"Toda la culpa es de Sánchez"

A su vez, exigió al Gobierno que no busque "culpables en otro lado" porque "los culpables están en casa de Sánchez, que con esos casos de corrupción intenta tapar también esto". De hecho, deploró que el Ejecutivo está "buscando derivadas en empresas" y en la energía, está "criticando la energía nuclear" y "el ciclo combinado de gas" en vez de "buscar soluciones".

Para Bravo, os miembros del Gobierno "están aquí para asumir responsabilidades" y no para "intentar derivar" la culpa "a los demás" cuando "son los auténticos responsables". También criticó que presuma de que se recuperó parte de la normalidad "en 10 o 12 horas". "Lo único que sí que hemos conocido son ataques a todos: a la oposición, a otros partidos, a los que quieren difundir la verdad" y "a los que explican desde el conocimiento técnico la necesidad de un mix energético combinado en España", ha declarado.

Desde el PSOE, por su parte, no dudan en felicitarse por la gestión de la incidencia. La secretaria de Política Económica y Transformación Digital, Enma López, ha aseverado este sábado que "toda la oposición del PP se basa en seis palabras: la culpa es de Pedro Sánchez, da igual cuando lo leas". "No engañan a nadie", ha rematado.