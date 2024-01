El líder de Más País, Íñigo Errejón, relevará a Marta Lois como portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, según ha podido saber laSexta. No obstante, su nombramiento será oficial el próximo lunes, que es cuando se reúne la dirección de la coalición capitaneada por Yolanda Díaz. No obstante, no se dará a conocer hasta el martes tras la reunión del Grupo parlamentario en la Cámara Baja.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, dejará ese cargo tras terminar el Pleno del próximo martes para volcarse ya completamente como candidata a las elecciones gallegas del 18F. De esta forma, la previsión es que Lois realice su última intervención como portavoz en el hemiciclo en la sesión de la Cámara Baja que abordará la proposición de Ley de Amnistía.

Así, Lois dejará el martes de estar al frente del grupo parlamentario a falta de definir aún el día concreto en el que formalizará su renuncia al acta de diputada, aunque en todo caso la idea es hacerlo antes del inicio de la campaña a los comicios gallegos, que arranca el próximo día 2 de febrero.

El escaño que dejará vacante Lois pasará al economista Manuel Lago, uno de los asesores de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en el Ministerio de Trabajo y que concurrió como 'número dos' de la lista de Sumar en la circunscripción por A Coruña.

Por otro lado, según ha informado la Agencia Efe, también la dirección ha aprobado nombrar al diputado de IU, Enrique Santiago, portavoz sustituto, lo que le da derecho a firmar iniciativas parlamentarias y, por tanto, Izquierda Unida tendrá un papel más activo dentro de Sumar. Hasta ahora, era el secretario general del grupo, Txema Guijarro, quien ejercía también como portavoz sustituto. Las tres portavocías adjuntas se mantienen como hasta ahora: Aina Vidal (Comunes), Águeda Micó (Compromís) y Jorge Pueyo (Chunta).