La infiltración de Leire Díez en la Guardia Civil: reuniones con la directora, avisos a los sindicatos y "desconfianza con Marlaska"

El contexto La UCO señala que Leire se reunió en tres ocasiones con Mercedes González, directora de la Guardia Civil, y supuestamente le pidió una investigación interna contra la UCO por las filtraciones.

La Unidad Central Operativa (UCO) ha revelado que Leire Díez, conocida como la "fontanera del PSOE", se reunió al menos tres veces con Mercedes González, directora de la Guardia Civil, según un informe. Aunque el Gobierno ha confirmado dos encuentros, asegura que fueron de carácter personal y fuera de la sede oficial. En una de estas reuniones, González se levantó al escuchar sobre una supuesta conspiración contra el Gobierno. Investigaciones señalan que Díez, presunta líder de una trama para proteger al PSOE, tenía contacto con otro guardia civil imputado y que su móvil fue geolocalizado cerca de la sede de la Guardia Civil.

La UCO señala en un informe del caso Leire Díez que la fontanera se reunió al menos tres veces con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. Además, sitúa a la fontanera del PSOE en los alrededores de la sede de la Guardia Civil en Madrid por la geolocalización de su móvil.

El miércoles, fuentes del Gobierno confirmaron a laSexta que se habían producido encuentros entre ellas, aunque no especificaron el número de citas y apuntaron que habían sido "de carácter personal". Un día más tarde, el Ejecutivo ha reconocido dos reuniones. Eso sí, han subrayado que nunca se dieron en la sede de la Guardia Civil.

Además, han destacado que en el segundo de ellos Mercedes González se levantó de la mesa cuando Leire Díez le contó sus teorías sobre una supuesta conspiración contra el Gobierno. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha reiterado que no sabía nada sobre este tema y ha reivindicado la actuación ejemplar de la directora de la Guardia Civil.

Las informaciones sobre la fontanera recuerdan a la película 'La infiltrada'. En este caso, Leire Díez, presunta cabecilla de la trama para desestabilizar causas que perjudicasen al PSOE, habría llegado a la cúpula de la Guardia Civil. Según la declaración de un general de la benemérita a la UCO, incluso "tenía control" sobre González.

Contacto con Mercedes González

La directora de la Guardia Civil desde septiembre de 2024 era, presuntamente, su primer contacto. Según las investigaciones, se conocían desde algunos años antes, ya que la fontanera guardó el teléfono de González en 2022.

Se reunieron por primera vez 12 días después de que la directora de la Guardia Civil estrenase su puesto, tal y como agendó Leire en su móvil cuatro días antes. Dicho móvil fue localizado por los investigadores en las inmediaciones de la Dirección General de la Guardia Civil a las 16:00 horas.

De esa reunión, Leire Díez había avisado a un miembro del sindicato JUCIL. "Tengo que hablar con Mercedes. No hay confianza con Marlaska. La llamo hoy", le comentó, según las conversaciones halladas por la UCO. Dos meses después, presumió de la confianza que le unía a González en una reunión con Juan Sánchez Yepes, capitán de la Guardia Civil.

Investigación a la UCO

La Guardia Civil cree que en su encuentro con la directora de la Guardia Civil, Leire le dijo a González que vigilase a miembros de la UCO. Incluso había apuntado en su agenda el tema a tratar: "Investigación interna Guardia Civil para filtraciones", escribió.

Según la investigación, la fontanera tenía contacto con otro guardia civil, Rubén Villalba, imputado por el caso Koldo. En una reunión de la que hay fotos y anotaciones posteriores de Villalba, Leire le pidió información sobre miembros de la UCO. "Leire y los de arriba en el Gobierno saben lo que está pasando en la GC, pero que necesitan pruebas más objetivas para poder atacar", apuntó el guardia civil.

De momento, no se sabe en qué momento terminó la infiltración de la fontanera porque en su chat con Mercedes González se activó de repente el borrado automático de mensajes. Sin embargo, el Gobierno ha asegurado que, en su segunda reunión, González se "levantó de la mesa" tras escuchar el relato de Leire.

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