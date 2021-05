Cuando España continúa con el toque de queda por el coronavirus, las imágenes de las calles del centro de Madrid son tan indignantes como alarmantes, con jóvenes formando aglomeraciones en botellones, y muchos de ellos sin mascarilla. Incluso uno de ellos ha lanzado una lata de cerveza contra los periodistas. La Policía Nacional ha intervenido en la plaza del Dos de Mayo para dispersar a la multitud de jóvenes que la ocupaban.

Además, las imágenes son similares en el centro de Barcelona, en concreto en el barrio de Sarrià, donde centenares de jóvenes han ocupado una plaza para celebrar de forma anticipada el final del estado de alarma, incumpliendo las restricciones por el COVID-19. Viendo estas imágenes parece que también se ha puesto fin a la pandemia. Sin embargo, cabe destacar que 11 provincias continúan en riesgo extremo por coronavirus.

El doctor César Carballo ha criticado que "no se haya cumplido ni un solo objetivo" de incidencia del coronavirus en España cuando se pone fin al estado de alarma. En este sentido, Carballo ha defendido que "hay que dar a la gente lo que necesita, no lo que pide", algo que cree que diferencia a un político de un "patriota". "Para mí un patriota es el lehendakari -Iñigo Urkullu-, es Ximo Puig, es Francina Armengol... que no dan a la gente lo que piden. Lo fácil sería abrir para Valencia, decir 'gasten', que se han dado en otros sitios", ha manifestado.