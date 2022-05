Gabriel Rufián ha asegurado que le parece "lógica" la decisión del Gobierno para destituir a Paz Esteban, directora del CNI, tras el escándalo del espionaje con el software Pegasus a varios líderes independentistas.

El portavoz de ERC en el Congreso, además, ha pedido veladamente la dimisión de la ministra Margarita Robles que, apunta, "representa a un PSOE rancio y conservador": "Es complicado que el presidente del Gobierno deje caer a Robles porque representa a la derecha".

"Me pongo en el lugar de los que estén en el Consejo de Ministros y vean de reojo a Robles y piensen si lo sabía o no lo sabía. Si estaba al tanto es grave y si no lo estaba es aún más grave. Hay situaciones políticas insostenibles y las informaciones lo certifican", ha señalado.

En esta línea ha explicado que "esto no va de pedir cabezas" sino de "ser demócrata y plantear una realidad": "Ha habido una brecha, una crisis, una dejación de funciones que hace insostenible la situación de algunos cargos".

"Que en un país donde el Gobierno reconoce que se ha espiado de forma ilegal móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa y quizás de más miembros, me parece lógico que la máxima autoridad del CNI asuma la responsabilidad. Le hablo como demócrata", ha señalado.

Por su parte, la diputada de la CUP Mireia Vehí ha calificado el cese de "cabeza de turco" y ha señalado como "responsable política del CNI" a la ministra Robles. "No nos sirve que destituyan a la señora Paz Esteban porque creemos que hay que dar más pasos. Cuando decimos que no nos sirve es porque nos parece una cortina de humo", ha reclamado.

"El Gobierno tiene que explicar por qué se espiaba a tanta gente. Qué razones hay para espiar. A nosotros nos dijo en el Pleno que era porque éramos independentistas. Responsabilidades públicas y políticas. No sé quién tiene que dimitir pero la señora Robles es la responsable de la inteligencia", ha dicho.