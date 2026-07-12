"No es el Zapatero que conocí": el exministro Jordi Sevilla duda de que las joyas del expresidente sean regalos oficiales

¿Qué ha dicho? El que fuera titular de Administraciones Públicas entre 2004 y 2007 y habla de la "fina línea entre los asuntos públicos y el tráfico de influencias": "Ha caído en lo segundo con mucha frecuencia".

Jordi Sevilla, exministro de Administraciones Públicas, ha expresado sus dudas sobre el origen de las joyas encontradas en el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En una entrevista con 'El Confidencial', Sevilla afirma que Zapatero está perplejo porque no cree haber hecho nada malo. Critica la delgada línea entre asuntos públicos y tráfico de influencias, sugiriendo que Zapatero ha caído en lo segundo. Considera que el asunto es un golpe duro para el PSOE, aunque reconoce el papel de Zapatero en las elecciones de junio. Sevilla también recuerda un acuerdo de 2005 sobre buen gobierno, destacando su importancia y su rechazo a regalos inapropiados.

Jordi Sevilla, quien fuera ministro de Administraciones Públicas entre 2004 y 2007 en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, ha concedido una entrevista para 'El Confidencial' en la que ha mostrado sus dudas sobre el origen de las joyas halladas en el despacho del expresidente y que sean "regalos de su época como presidente". "Sigo pensando que está perplejo porque no cree que haya hecho nada malo", ha expresado.

"Este no es el Zapatero que yo conocía, al que apoyé y al que empujé en su momento para ser secretario general primero y luego presidente", expone Sevilla.

Y habla de esa "línea muy fina entre los asuntos públicos y el tráfico de influencias": "Él ha caído en lo segundo con muchísima frecuencia".

"Hemos visto muchos casos en los que él lo explicara como quiera pero para cualquier persona que se lo haya leído dice que es tráfico de influencias y punto. Sigo creyendo que él está perplejo porque no acaba de creerse que lo que ha hecho sea ilícito o ilegal", cuenta.

En ese sentido, habla de "un golpe muy duro" para el PSOE: "Si Pedro Sánchez no pierde más aún las elecciones del 23 de junio es porque en la última semana Zapatero se arremangó y entró en la batalla".

"Creo que más que esto de la referencia moral y todo este tipo de cosas, Zapatero es un agitador, en el buen sentido del término, del PSOE. El problema es que ahora piensas si lo ha hecho desinteresadamente o por otro tipo de razones", expone.

El exministro habla del acuerdo del Consejo de Ministros de 2005: "Dije que no podíamos promover el código de buen gobierno de las empresas y que el Gobierno no tenga un código de buen gobierno".

"Lo hable con Zapatero y me dijo que sí y lo sacamos. En ese acuerdo puse lo que era de sentido común. Yo no me doy por comprado porque me hagan cierto tipo de regalos en Navidad... aunque dicho esto, yo he devuelto alguno", ha concluido.

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