Sánchez responde duramente a Rajoy por sus palabras sobre la selección francesa: "España no es de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas"

¿Qué ha dicho? A raíz del comentario del expresidente, el socialista ha deseado que en el próximo partido entre ambas selecciones, este próximo martes, "gane el mejor y pierda el racismo"

Mariano Rajoy ha generado controversia al afirmar que la selección francesa de fútbol compite en el Mundial "sin franceses", un comentario que ha sido ampliamente criticado por su connotación racista. La reacción en Francia ha sido de indignación, y en España, Pedro Sánchez ha respondido al exmandatario, señalando que sus declaraciones son una vergüenza para el país. A través de un mensaje en la plataforma 'X', Sánchez ha subrayado que la pertenencia a un país se mide por el arraigo y la contribución, no por el apellido o el color de piel. Además, ha deseado que en el próximo partido entre España y Francia "gane el mejor y pierda el racismo".

Mariano Rajoy y su comentario sobre que la selección francesa de fútbol disputa el Mundial "sin franceses" ha generado una oleada de críticas por el mensaje racista que transmite. La indignación en Francia es total con el expresidente del Gobierno, pero desde nuestro país también ha encontrado la respuesta de Pedro Sánchez, quien ha aseverado que el 'popular' "avergüenza a España con declaraciones xenófobas".

A través de un comentario en su cuenta de 'X', el actual presidente del Gobierno ha respondido a su antecesor y la frase que publicó en su crónica sobre el partido de España contra Bélgica: "Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios".

Sánchez ha argumentado que "España es de quien la ama y la trabaja, no de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas", apuntando al comentario fuera de lugar de Rajoy que no representa a nuestro país.

Por ello, ha emplazado al partido de semifinales del Mundial que disputan España y Francia el próximo martes en el que ha deseado que "gane el mejor y que pierda el racismo".

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