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Tras el incendio

Un paisaje negro ceniza: así ha quedado el terreno de Los Gallardos calcinado por las llamas

Los detalles Por suerte, la gran mayoría de casas no se han visto afectadas por las llamas, pero sí dejan un escenario donde solo sus fachadas llenan de color la zona.

Vista de los daños causados por el incendio declarado en Los Gallardos en Bédar (Almería)
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Las llamas han pasado de iluminar los montes a apagarlos. De teñir Los Gallardos del color del miedo y de la incertidumbre a la de la oscuridad de las negras cenizas, a la de volver a una zona que tras verla arder ya no es la misma que dejaron atrás.

Juanma Moreno ha calificado el incendio de "cruento, complejo y difícil". Y es que, tras controlar el incendio, lo que era habitual ahora desentona. Por suerte, la gran mayoría de casas no se han visto afectadas por las llamas, pero sí dejan un escenario donde solo sus fachadas llenan de color el paisaje.

Y así se repite en 7.000 hectáreas, en 40 kilómetros de perímetro apoyados por una meteorología que ha empujado a las llamas a llevarse todo lo que tenía por delante a una velocidad que llegó a los 100 metros por minuto.

Esas llamas también han dejado a los vehículos que se dejaron en el lugar con los neumáticos totalmente derretidos y dejando ver la chapa que se esconde tras la pintura. Ahora en esas zonas, las labores de extinción ya no suponen una amenaza para la propia vida y se limita a mantener la estabilización que tanto ha costado.

Ahora queda seguir refrescando la zona para frenar un incendio que, con al menos 12 víctimas mortales, es ya el más trágico registrado en Andalucía.

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