El Gobierno ve un "rayo de esperanza", en palabras del ministro de Sanidad, tras los últimos datos sobre el coroanvirus. Según Salvador Illa, "si no estamos en el pico, estamos muy cerca de él". Los datos de este lunes muestran un incremento de casos del 8 %, cuando hace una semana era del 15 %, un 19 % el martes y el 20 % el miércoles 25, día a partir del cual fue descendiendo a un 18 % el jueves, un 14 % el viernes, un 12 % el sábado y un 9 % el domingo.

El ministro ha precisado que la estabilización de la curva epidémica visualiza una ralentización de la misma, aunque ha pedido "muchísima precaución": "Los datos que hemos dado hoy ofrecen una ventana de esperanza en materia de inicio de ralentización de la curva, también ofrecen un rayo de esperanza la gente recuperada y apelamos al comportamiento cívico".

Hoy llega un avión con material desde China

Illa ha explicado que ese lunes llega un avión con material comprado a China. Según ha detallado, es un millón y medio de mascarillas y "una cantidad importante" de test rápidos que serán validados, ha explicado, antes de ser distribuidos. Ha anunciado también una dotación adicional de mil millones de euros del fondo de contingencia del Ministerio para apoyar a las comunidades autónoma. Esta partida económica, ha añadido, se suma a los mil millones de euros que ya se habían aprobado anteriormente.

Illa ha destacado la solidaridad entre comunidades y no descaerta el traslado de pacientes graves a tras zonas menos saturadas.

El ministro ha querido destacar el "esfuerzo de solidaridad importante" entre las comunidades autónomas para el traspaso de material sanitario y en cuanto al de pacientes ha indicado que, de momento, no ha habido ninguna medida de este tipo pero no la descarta. "Nos descartamos nada y desde luego se hará lo mas conveniente y mejor para el paciente", ha dicho el ministro.

Este aspecto ya lo había apuntado María José Sierra, jefa de área del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio en la rueda de prensa telemática posterior a la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus. En concreto, Sierra ha señalado que el posible traslado de pacientes es una de las cosas que se está valorando: "por ello estamos totalmente en contacto, para ir viendo las necesidades y lo que haga falta, si está en nuestras manos, intentaremos articularlo, desde luego", ha dicho la experta.

Cese de la actividad no esencial

El ministro ha indicado que el parón de la actividad no esencial es un paso más para ralentizar la movilidad y bajar la presión, y que con el decreto, que concede un permiso de ocho días retribuible recuperable, "no se está enfrentando salud y economía". "Es más: para que haya economía tiene que haber salud, y por eso se ha adoptado esta medida", ha apostillado Illa, quien ha insistido en que no se puede ni se debe enfrentar salud y economía.

Con él ha comparecido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha explicado que en el día de hoy, con la entrada en vigor el real decreto ley por el que se regula el permiso retribuido, se están reduciendo de una forma sensible la movilidad en las entradas a las grandes ciudades: "En concreto, en Madrid hoy ha disminuido el tránsito en un 34% respecto al lunes 23 de marzo lo cual representa cómo la sociedad sigue manifestando ese carácter de responsabilidad".