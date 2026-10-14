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Actuación "manifiestamente diferente"

"Igual hay que ir a las manifestaciones con la cruz de Borgoña y así te ahorras de llevarte una hostia”: Iñaki López, sobre la carga policial en la Complutense

Iñaki López compara las duras cargas policiales de los antidisturbios en la Complutense durante la huelga educativa con la de los manifestantes de derechas en Sol el 12 de octubre, donde el comportamiento de la UIP fue "manifiestamente diferente".

Iñaki López compara las duras cargas policiales de los antidisturbios en la Complutense durante la huelga educativa con la de los manifestantes de derechas en Sol el 12 de octubre, donde el comportamiento de la UIP fue "manifiestamente diferente".

Hoy comenzaba la huelga en la educación pública de Madrid en centros infantiles, de bachillerato, FP e incluso universidades. Precisamente en la Complutense se vivían esta mañana duras cargas policiales que dejaban como resultado cinco detenidos y seis heridos.

Más Vale Tarde compara la actuación policial en la universidad con la del pasado 12 de octubre, donde también hubo un policía herido y dos detenidos, cuando manifestantes de derechas pretendían reventar la acampada de Sol.

Entonces, apunta Iñaki López, "el comportamiento de la UIP con los manifestantes, por lo que sea, fue manifiestamente diferente".

"Igual hay que ir a las manifestaciones con la cruz de Borgoña y así te ahorras de llevarte una hostia", concluye el presentador de Más Vale Tarde.

*Vuelve a ver el programa de Más Vale Tarde en atresplayer.

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