Lucía Méndez analiza el pacto PP-Vox en Andalucía: "Si Juanma Moreno hubiera ido a elecciones, se hubiera colocado fuera de la disciplina del PP"

La periodista Lucía Méndez analiza el pacto alcanzado por Juanma Moreno Bonilla en Andalucía con la ultraderecha de Vox. En el vídeo, podemos ver al completo su análisis.

Los acuerdos PP-Vox se han consumado tras el pacto en Andalucía. La periodista Lucía Méndez asegura que "el cambio que se ha producido en este semestre de elecciones ha sido un cambio importante, trascendente para ahora y para el futuro de España": "Lo que ha pasado es que el partido Vox ha decidido institucionalizarse porque cuando perteneció a los gobiernos realmente no se institucionalizó nada", argumenta la periodista de El Mundo.

Es cauta de todas formas, porque, dice, "es algo que nunca ha ocurrido y no sabemos exactamente cómo se comportará Vox en las instituciones". Y, por otro lado, "el PP ha tenido que reconocer que solo no puede gobernar y que necesita a Vox (...) Ahora la duda es cómo gobernarán", añade Méndez.

En cuanto a Juanma Moreno, es cierto, asegura, que "podía haberse resistido y haber convocado elecciones, pero eso hubiera sido situarse fuera de la disciplina del PP", aunque "podía haberlo hecho, aún quedándose solo, es decir, encabezando una alternativa dentro del PP".

Además, "tanto en su rostro como en la toma de posesión, como en las declaraciones que hizo a la COPE diciendo 'a mí tampoco me gusta' (el pacto), queda claro que él va a pagar un coste político por esto", subraya Méndez, señalando que por eso mismo "la cuestión es cómo ahora gobierna con Vox con suficiente inteligencia como para no perder los votos que tiene prestados de la izquierda andaluza".

Porque, en definitiva, el Gobierno PP-Vox de Andalucía se valorará según lo que haga: si recorta derechos, si las ayudas sociales las pone en cuestión, etc. Los votantes decidirán si eso es exactamente lo que querían o no, porque la realidad es que Juanma Moreno les dijo a los andaluces 'o yo o lío', y los andaluces han votado lío y ya está".

No obstante, Méndez da la razón al periodista Ignacio Escolar de que sorprende la rapidez con la que ha llegado a un acuerdo: "Eso es verdad", concluye Méndez. En el vídeo podemos ver al completo su intervención, así como el debate generado sobre esta cuestión en la mesa de debate de Al Rojo Vivo.

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