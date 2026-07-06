Las Fuerzas Armadas se consolidan como la institución mejor valorada por los españoles, según el CIS

La otra cara Los partidos políticos son los peores valorados, con una nota media de 2,92 puntos, el peor registro desde abril de 2015.

Según la última encuesta del CIS, las Fuerzas Armadas son la institución pública mejor valorada en España, obteniendo una puntuación media de 6,96 sobre 10. Este respaldo se debe en gran parte a la labor de la Unidad Militar de Emergencias (UME), especialmente tras su intervención en la DANA que afectó a Valencia en octubre de 2024. Los gobiernos autonómicos y los tribunales de Justicia están al borde del aprobado, mientras que el Gobierno central, los sindicatos y los partidos políticos reciben las valoraciones más bajas. El estudio, realizado en junio, no incluye a la Monarquía, la Policía ni la Guardia Civil.

Las Fuerzas Armadas vuelven a ser la institución pública mejor valorada por la ciudadanía. Así lo revela la última encuesta del CIS, en la que los encuestados valoran al Ejército con una puntuación media de 6,96 sobre 10, siendo la única que logra el aprobado. En buena medida, los ciudadanos respaldan a las Fuerzas Armadas por la labor de la Unidad Militar de Emergencias (UME), presente en las grandes catástrofes, y cuya valoración aumentó exponencialmente tras la DANA que golpeó Valencia en octubre de 2024.

Al borde del aprobado están los gobiernos autonómicos, con un 4,76, y los tribunales de Justicia, con un 4,74. A continuación se colocan los medios de comunicación (4,35), el Tribunal Constitucional (4,34), el Parlamento (4,07) y las organizaciones empresariales (4,05).

Por debajo del aprobado quedan el Gobierno central (3,79) y los sindicatos (3,78) y, a bastante distancia, los partidos políticos, con una nota media de 2,92 puntos, cuatro décimas menos que en la oleada anterior y el peor resultado registrado desde abril de 2015.

El sondeo, efectuado en el marco de la cuarta edición del estudio Calidad de la Democracia elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), se ha realizado a partir de 4.027 entrevistas telefónicas en 1.150 municipios de 50 provincias, llevadas a cabo entre los días 9 y 12 de junio, en un contexto informativo marcado por numerosas noticias sobre casos de corrupción.

El CIS sigue sin preguntar por la Monarquía

De nuevo, el CIS ha vuelto a excluir a la Monarquía de su encuesta sobre la confianza en las instituciones, siendo el de 2015 el último registro que hay sobre la valoración que los ciudadanos tienen sobre la Casa Real.

Del mismo modo, tampoco se pregunta sobre la Policía ni la Guardia Civil, dos instituciones que, al igual que el Ejército, registraban valoraciones bastante elevadas.

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