Ni su legado histórico ni su visión islamista: los motivos detrás del plantón de Vox a Moreno por Blas Infante

Los detalles El partido de Santiago Abascal rechaza la visión del considerado padre de la patria andaluza ya que, entre otras cosas, también considera esencia de Andalucía la época de Al-Ándalus.

El reciente enfrentamiento entre los socios en Andalucía surge tras la toma de posesión de Juanma Moreno como presidente andaluz. Moreno homenajeó a Blas Infante, considerado padre de la patria andaluza, pero esta figura no es bien vista por Vox. Infante era un nacionalista andaluz que valoraba el pasado islámico de la región, lo que choca con el rechazo de Vox al Islam y su visión centralista de España. Vox denigra a Infante, acusándolo de querer islamizar España, aunque sus biógrafos lo niegan. Además, Infante defendía la autonomía andaluza, en oposición al centralismo de Vox.

Primer choque entre los socios en Andalucía y solo ha pasado un día desde que Juanma Moreno jurara el cargo. El presidente andaluz ha ido sin representación de Vox a lucir su andalucismo homenajeando a Blas Infante, alguien considerado padre de la patria andaluza, pero no para los de Santiago Abascal.

¿Por qué? Blas Infante era un nacionalista, un regionalista andaluz. Y él consideraba parte de Andalucía, esencia de Andalucía, el pasado de Al-Ándalus, los siglos islámicos de la región. No renegaba, no lo rechazaba y no lo ocultaba. Andalucía es muchas cosas, pero desde luego es eso. Y ahí choca con Vox. Con el nacionalismo imperial de la ultraderecha que rechaza ese pasado islamista.

Esa es la parte histórica, pero luego está la parte islamófoba. Vox no es amigo del Islam. De hecho lo considera el enemigo, no puede asumir que una parte de la construcción de España sea islámica. Y ahí entra el denigrar a Blas Infante. Porque él no es que reconociera el pasado del Islam, es que para ellos era un islamista que quería islamizar España. Algunos aseguran que ese era su objetivo. Ahora bien, sus biógrafos y su familia lo niegan.

A él no se lo podemos preguntar porque el franquismo lo fusiló y lo tiró a una cuneta por defender sus ideas como la autonomía de Andalucía. Ese es otro motivo por el que Vox no soporta a Infante. Infante creía en la diversidad de los pueblos de España, en la existencia de naciones culturales. Y en ese pensamiento, Infante defendía y batalló por la autonomía de Andalucía. Creía en el autogobierno andaluz. Eso va contra el centralismo y la visión de una única España de Vox. En ese sentido, son honestos al repudiar a Infante.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.