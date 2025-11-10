De "Heil Hitler" a "Moros no, España no es un zoo": el batiburrillo de gritos franquistas y nazis en la manifestación de Núcleo Nacional

El contexto Antes de las cargas y los disturbios en la manifestación del pasado sábado se vio algo realmente preocupante y violento: gritos de "heil Hitler" y saludos fascistas que se escucharon en boca de personas muy jóvenes.

El pasado sábado, una concentración del grupo neonazi Núcleo Nacional frente al Congreso derivó en disturbios y enfrentamientos con la policía. Lo más preocupante fueron los gritos de "heil Hitler" y los saludos fascistas realizados por jóvenes antes de las cargas policiales. La marcha, que reunió a unos 700 fascistas, franquistas, nazis y falangistas, se caracterizó por consignas xenófobas y mensajes de odio, como "Moros no, España no es un zoo". La convocatoria, liderada por la neonazi Isabel Peralta, incluyó una puesta en escena con antorchas, atrayendo a jóvenes con mensajes de remigración y odio racial.

Que la concentración de neonazis acababa con cargas y carreras de los antidisturbios ni cotizaba. Por el Paseo del Prado, por Atocha -donde se esconden en un estanco 3 nazis suplicantes- y finalmente fueron también tres los detenidos tras su "cita con España". El lema de la convocatoria del grupo Núcleo Nacional. Irresistible para unos 700 fascistas, franquistas, nazis y falangistas que acudieron frente al Congreso el sábado por la tarde.

Pero lo preocupantemente y violento se vio antes de las carreras. "José Antonio Primo de Rivera. España una España Grande España Libre. Arriba España. Arriba. Heil Hitler. Heil Hitler", gritaron los jóvenes. En un batiburrillo de gritos franquistas y nazis, de gargantas jóvenes que desfilaron por el centro de Madrid en prime time con el brazo derecho en alto cantando el Cara al sol.

Con mensajes de remigración, el eufemismo que utiliza la extrema derecha para pedir la deportación, un mix que suavemente podemos llamar mensajes xenófobos y que en realidad son delitos de odio. "Aquí no hay hueco. Los 'menas' a Marruecos", cantaban, además de "Moros no, España no es un zoo".

Cruzando a sus anchas a la ciudad, la concentración autorizada de Núcleo Nacional estuvo arengada por la neonazi Isabel Peralta, quien ya fue condenada a un año de cárcel por delito de odio.

Se autodefinen como grupo cultivado, cristiano, que fomenta la natalidad y la independencia de las razas. Y con una puesta en escena con más antorchas que el espectáculo nocturno de un parque temático para atraer a los más jóvenes.