Pérez Llorca, posible sustituto de Mazón, dice desconocer que hubo una reunión PP-Vox pese a que sí se produjo

¿Qué ha dicho? El secretario general del PPCV ha apelado a mantener la "prudencia" sin responder a ninguna pregunta acerca del posible sustituto de Carlos Mazón. "A mí me gusta hablar con rigor", ha insistido.

Juanfran Pérez Llorca, síndic del PP valenciano y secretario general en la Comunitat Valenciana, ha comparecido en medio de rumores que lo posicionan como candidato de consenso para reemplazar a Carlos Mazón como presidente regional. Tras la Junta de portavoces de Les Corts Valencianes, ha evitado comentar sobre las negociaciones entre PP y Vox. Aunque hubo una reunión entre ambas formaciones para discutir la sucesión de Mazón, Pérez Llorca ha optado por ser discreto. No ha aclarado quién lidera las negociaciones ni las condiciones de Vox, a pesar de las declaraciones de Santiago Abascal sobre líneas rojas.

Juanfran Pérez Llorca, síndic del PP valenciano en Les Corts y secretario general de la formación en la Comunitat Valenciana, ha comparecido este lunes en mitad de los rumores que le sitúan como principal favorito para ser el candidato de consenso para sustituir a Carlos Mazón como presidente regional. Lo ha hecho después de celebrarse la Junta de portavoces de Les Corts Valencianes, donde ha evitado dar cualquier tipo de dato acerca de las negociaciones entre PP y Vox en esta materia.

Tal ha sido el nivel de hermetismo que Pérez Llorca ha llegado a decir que no tiene conocimiento de que una reunión que se produjo el pasado viernes entre PP y Vox. Miembros de ambas formaciones se vieron en Valencia para abordar la sucesión de Mazón y hoy, pese a tener esa constancia, Pérez Llorca ha optado por ser "discreto" y "prudente".

La realidad es que sí, hubo reunión entre PPCV y Vox, que envió a Ignacio Garriga y a Montse Lluís. En el PP nacional no sentó bien que se filtrase que Vicent Mompó podía ser candidato tras la reunión de los presidentes de las diputaciones, una reunión que se produjo a las espaldas de la dirección nacional.

"Cuando esté el acuerdo adoptado ustedes (los medios de comunicación) deberán tener la información con la letra mayúscula y con la letra pequeña, pero entiendan que en este tipo de negociaciones la discreción es importante", ha comentado. Tampoco ha aclarado si el PP nacional o el autonómico está liderando las negociaciones, ni las condiciones de Vox en estas negociaciones.

"No consta que esas condiciones se estén dando", ha asegurado, pese a las palabras del líder de Vox, Santiago Abascal, que expuso sus líneas rojas de cara a un eventual acuerdo incluso antes de hablar con Alberto Núñez Feijóo. Pérez Llorca fue la persona que negoció con Vox la investidura de Mazón.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.