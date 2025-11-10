Camps se reivindica de nuevo como el líder del PP valenciano de cara a unas elecciones autonómicas en 2027

Entre líneas De expresident a expresident, Camps ha empatizado con Mazón, del que sabe "por lo que está pasando". Y se ha reivindicado para ponerse al frente del PPCV para "recuperar las mayorías absolutas".

El expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps se ha postulado de nuevo para dirigir el PP de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de preparar unas elecciones autonómicas en 2027 donde esta formación vuelva a ser "el gran partido que fue durante muchos años".

En una entrevista en Espejo Público, Camps se ha mostrado partidario de que tras la dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat el pasado lunes se alcance un acuerdo entre el PP y Vox para designar un sucesor con el que agotar la legislatura.

A su juicio, es "fundamental un periodo de cierta serenidad después de la dimisión de Carlos Mazón" y además ve necesario que las elecciones autonómicas se celebren junto con las municipales, puesto que cuando se han celebrado de forma separada, la participación baja significativamente, y ahora es necesario "que haya una participación lo más alta posible".

Así, ha defendido que el congreso del partido se celebre en la primavera de 2026, y él se ve con posibilidades de liderar el PPCV, una formación de la que es militante desde 1982 y donde quiere seguir trabajando. "No puedo pensar en estar en otro lugar", ha dicho.

Camps se postula para liderar el partido y hacer de él "el gran partido que fue durante muchos años" y recuperar las mayorías absolutas de las que entonces disfrutaba, mientras que preguntado por si su aspiración es presidir el PPCV y que el candidato a la Generalitat sea otra persona, ha dicho que "ya se vería en su momento".

El expresident, quien ha reivindicado su gestión durante los años en los que estuvo al frente de la Generalitat, ha recordado que se le ha absuelto de todos los delitos de los que se le acusaba en el marco del caso Gürtel, y ha asegurado que si no pensara que lo que hace es lo mejor para su partido y para la Comunitat "no estaría aquí".

En cuanto a la dimisión de Carlos Mazón, ha considerado que ha tomado una decisión "valiente y fuerte" al dejar su cargo como president hace una semana, y le ha dicho que sabe "perfectamente lo que tiene que estar pasando", pues él también tuvo que dimitir "hace unos cuantos años".

Sobre si cree que Mazón debe dejar también su acta de diputado, ha señalado que "dimitir de president es algo que ya tiene una gran trascendencia personal", y ha indicado que se trata de una decisión muy dura y que Mazón hará lo que crea conveniente. "Le deseo, por supuesto, que salga todo bien", ha manifestado Camps, quien le ha animado a "concentrarse en la defensa de su propia honorabilidad y el trabajo que ha realizado" y le ha dicho que siempre tendrá en él a "alguien que sabe perfectamente lo que significa renunciar a la Presidencia" de la Generalitat.