El Gobierno desembarca en TikTok con vídeos desenfadados y humor para captar el voto joven que se está llevando Vox

El Gobierno ha optado por intentar una estrategia desenfadada para llegar a los más jóvenes: contarnos noticias rápidas y explicarnos nuevos proyectos de ley en un minuto para que nadie se aburra.

Desde el Gobierno saben que la ultraderecha les lleva ventaja en las redes sociales, por eso han decidido contraatacar. Pedro Sánchez y sus ministros han desembarcado en TikTok, con vídeos más desenfadados, tirando de humor y buscando captar ese voto joven que se está llevando Vox.

Ahora, al abrir TikTok, el algoritmo nos lleva a ver a Pedro Sánchez recomendándonos un libro o una canción. No es casualidad, lo hace cada semana. Esta es la nueva estrategia del Gobierno para captar al voto joven.

El profesor Ciencia Política Universidad de Deusto, Braulio Gómez, cuenta en laSexta que "el voto de los jóvenes está yendo a espacios que no tiene nada que ver con el Gobierno" que, dice, "parecen espacios de ultraderecha".

Porque quien empezó en este universo de las redes fue Vox, quien aglomera el voto de los jóvenes ahora mismo. El profesor de Comunicación Política UPF-BSM, Toni Aira, cuenta que "Vox juega con ventaja". "No es un partido de Gobierno institucionalizado. Puede traspasar ciertas fronteras que los partidos tradicionales quizás hasta ahora no se habían atrevido", explica.

Por su parte, Braulio Gómez apunta que "competir con la extremaderecha supone también adoptar posiciones y mensajes que vayan al extremo para que el algoritmo te posicione". Así que el Gobierno ha optado por intentar una estrategia desenfadada. Contarnos noticias rápidas, explicarnos nuevos proyectos de ley en un minuto para que nadie se aburra o hacer humor.

Pero el Gobierno no es el único. El PP también se ha subido al barco de TikTok. Con vídeos más sobrios en la cuenta de su líder -para hacer llegar sus ideas a los jóvenes-, e ideas y burlas en el caso de la cuenta oficial del partido. Aun así, dicen los expertos, por ahora el partido de extrema derecha, lleva mucha ventaja.

