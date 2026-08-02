"¿Has visto a mi hijo?": las familias de los desaparecidos en Ceuta, desesperados por dar con su paradero

El contexto Páginas locales marroquíes difunden las imágenes de jóvenes y menores cuyo paradero se desconoce. También las redes, que han pasado de ser una herramienta para el efecto llamada a un tablón donde pedir ayuda con la búsqueda.

La tragedia en la frontera de Ceuta ha dejado al menos 90 muertos y numerosos desaparecidos. Familias marroquíes buscan desesperadamente a sus seres queridos, con la esperanza de que alguien los reconozca a través de imágenes difundidas en medios locales y redes sociales. Estas plataformas, que inicialmente impulsaron la llegada de unos 60.000 migrantes a España, ahora se utilizan para encontrar a los desaparecidos. En la frontera, padres preguntan por sus hijos, mientras las cifras de fallecidos, 72 en el mar y otros en Marruecos, aumentan la preocupación. Además, se denuncian maltratos por parte de las fuerzas de seguridad españolas.

Son los otros rostros de una tragedia que ya se ha cobrado al menos 90 vidas. Los de los desaparecidos que aún no han vuelto a casa cruzar la frontera, a pie a nado, este pasado jueves para llegar a Ceuta. Páginas locales marroquíes difunden las imágenes de jóvenes y menores cuyo paradero se desconoce y sus familias piden su apoyo para que alguien pueda reconocerlos.

Algunos han conseguido volver a sus casas gracias a estas publicaciones, pero no solo es en los medios. Las redes sociales, que sirvieron para provocar ese efecto llamada que trajo a alrededor de 60.000 migrantes a España, ahora son el tablón perfecto donde publicar los rostros de aquellos que no han vuelto a casa.

También en la propia frontera. "¿Has visto a mi hijo?, ¿Lo conoces?". Ha sido la pregunta más repetida este domingo en la frontera de Marruecos con Ceuta, donde decenas de familias marroquíes aguardan con la esperanza de ver aparecer a sus seres queridos o, al menos, saber si siguen vivos.

Las cifras de fallecidos han hecho saltar las alarmas de las familias: 72 de ellos se dejaron la vida en el mar, frente al espigón del Tarajal. Los demás murieron en Marruecos.

Denuncian maltrato

Según ha podido saber laSexta, algunos han llegado mendigando agua, comida, incluso una llamada para avisar a sus familias de que están vivos. Explican que en España la Policía y los militares les pegan y les dicen que si no se marchan va a ser peor, tanto a los adultos como a los menores de edad.

Otros han llegado heridos de pies y manos tras el periplo de llegar a Ceuta y en pocas horas regresar. Otros incluso aparecen escayolados. De los que no se sabe nada ni siquiera hay cifras oficiales y mientras decenas de familias marroquíes aguardan con la esperanza de ver aparecer a sus seres queridos o, al menos, saber si siguen vivos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.