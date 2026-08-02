Ahora

ÚLTIMA HORA

Entrada masiva de migrantes en Ceuta: la mayor crisis humanitaria en la región

"Está más tranquilo"

"Está mejor, pero no bien": Ceuta recupera la calma, pero mantiene el despliegue de 3.000 efectivos

Los detalles Las familias vuelven a pasear con sus hijos y los dueños de mascotas recorren de nuevo las calles con mayor tranquilidad.

"Está mejor, pero no bien": Ceuta recupera la calma, pero mantiene el despliegue de 3.000 efectivos
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Ceuta empieza a recuperar la normalidad tras la entrada masiva de más de 50.000 personas desde Marruecos el pasado jueves. Las calles vuelven poco a poco a llenarse de vecinos, algunas terrazas han reabierto y los comercios comienzan a levantar la persiana.

Sin embargo, el miedo sigue muy presente entre quienes han vivido los últimos días en la ciudad autónoma: "Mucho mejor, se han ido", comenta un vecino. Otro reconoce que el ambiente es ahora "más tranquilo". Aun así, muchos admiten que todavía tienen el susto en el cuerpo, según dicen, después de las escenas vividas durante la crisis.

Las familias vuelven a pasear con sus hijos y los dueños de mascotas recorren de nuevo las calles con mayor tranquilidad. La actividad comercial empieza a reactivarse y algunos clientes regresan tímidamente a las terrazas. Pero la sensación general es de prudencia: "Está mejor, pero no bien porque el sentimiento es de abandono", resume uno de los vecinos.

Pese a la mejoría, el despliegue policial y militar continuará. El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha confirmado que cerca de 3.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas seguirán en la ciudad "el tiempo que sea necesario" para garantizar la seguridad.

En paralelo, la playa de El Tarajal ha amanecido tranquila y prácticamente vacía. En la arena todavía permanecen algunos restos de los días más intensos de la crisis, aunque la tensión ha desaparecido. También el paso fronterizo entre Melilla y Marruecos ha recuperado un funcionamiento prácticamente normal, con un tráfico fluido tanto de vehículos como de peatones.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. "Es una tragedia humanitaria, qué lástima": se estima que el número de muertos en la crisis de Ceuta podría superar el centenar
  2. Ayuso y la Comunidad de Madrid, en modo venta: del ático de Gran Vía al paquete de inmuebles de 26 millones
  3. La Comunidad de Madrid tendrá que devolver 38 millones de euros destinados a la prevención de incendios que se desviaron a otros cometidos
  4. Una oleada de ataques israelíes en Gaza deja en el aire el acuerdo de desarme: hay ocho muertos
  5. Mueren 13 turistas, entre ellos dos españoles, en un accidente de avioneta sobre las Líneas de Nazca
  6. "Es desorbitado": España, ante el segundo peor verano de su historia por la subida del precio de la gasolina