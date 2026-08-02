"Está mejor, pero no bien": Ceuta recupera la calma, pero mantiene el despliegue de 3.000 efectivos

Los detalles Las familias vuelven a pasear con sus hijos y los dueños de mascotas recorren de nuevo las calles con mayor tranquilidad.

Ceuta comienza a recuperar la normalidad tras la entrada masiva de más de 50.000 personas desde Marruecos. Las calles se llenan nuevamente de vecinos, las terrazas reabren y los comercios retoman su actividad. Sin embargo, el miedo persiste entre los residentes, quienes aún recuerdan las escenas vividas durante la crisis. Aunque la actividad comercial se reactiva, la sensación general es de prudencia. El despliegue policial y militar continuará, con cerca de 3.000 efectivos presentes para garantizar la seguridad. El delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, ha anunciado medidas de apoyo para los afectados y la aceleración de los expedientes de expulsión. La playa de El Tarajal y el paso fronterizo con Marruecos han recuperado la normalidad.

Ceuta empieza a recuperar la normalidad tras la entrada masiva de más de 50.000 personas desde Marruecos el pasado jueves. Las calles vuelven poco a poco a llenarse de vecinos, algunas terrazas han reabierto y los comercios comienzan a levantar la persiana.

Sin embargo, el miedo sigue muy presente entre quienes han vivido los últimos días en la ciudad autónoma: "Mucho mejor, se han ido", comenta un vecino. Otro reconoce que el ambiente es ahora "más tranquilo". Aun así, muchos admiten que todavía tienen el susto en el cuerpo, según dicen, después de las escenas vividas durante la crisis.

Las familias vuelven a pasear con sus hijos y los dueños de mascotas recorren de nuevo las calles con mayor tranquilidad. La actividad comercial empieza a reactivarse y algunos clientes regresan tímidamente a las terrazas. Pero la sensación general es de prudencia: "Está mejor, pero no bien porque el sentimiento es de abandono", resume uno de los vecinos.

Pese a la mejoría, el despliegue policial y militar continuará. El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha confirmado que cerca de 3.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas seguirán en la ciudad "el tiempo que sea necesario" para garantizar la seguridad.

En paralelo, la playa de El Tarajal ha amanecido tranquila y prácticamente vacía. En la arena todavía permanecen algunos restos de los días más intensos de la crisis, aunque la tensión ha desaparecido. También el paso fronterizo entre Melilla y Marruecos ha recuperado un funcionamiento prácticamente normal, con un tráfico fluido tanto de vehículos como de peatones.

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