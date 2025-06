"¡Hala, que sí!": la respuesta de Díaz Ayuso tras ser increpada por las muertes en las residencias en pandemia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no encaja bien las críticas por su gestión de la pandemia, pero el límite que no había traspasado hasta ahora, quizá, era el de burlarse de la crítica de una ciudadana. Esto ha pasado este martes, y justo en mitad del acto de celebración de los 50 años de la llegada de Burger King a España.

Ayuso estaba hablando con los medios de comunicación, valorando por primera vez las últimas informaciones y la reacción de Sánchez al 'caso Koldo' y la implicación de Santos Cerdán, cuando la presidenta ha recibido gritos de una señora que le ha acusado de "asesina" y ha nombrado el número de muertos en las residencias madrileñas, 7291.

Su primera reacción ha sido lanzar un beso a quien le estaba increpando. Y no solo eso, sino que, entre dientes, ha pronunciado "¡Hala, que sí!".

Precisamente, la palabra asesina fue utilizada por ella misma cuando, en la Conferencia de Presidentes, rechazó saludar a Mónica García: "¿Vas a saludar a una asesina?", le dijo.

Críticas a Sánchez

Toda la escena tuvo lugar cuando la presidenta madrileña estaba criticando a Sánchez, quien emprendió este martes un discurso al ataque para defenderse de la implicación del caso Koldo de Santos Cerdán.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la misma línea que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cree que presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin tener los apoyos parlamentarios suficientes podría servir para "blanquearle".

En declaraciones a los medios al ser preguntada por la posible moción, Díaz Ayuso ha dicho que "si va a servir para blanquearle, no". "¿Para qué? Si es que el problema es que él se agarra a esos siete votos para justificar cualquier cosa", ha añadido.

Para Díaz Ayuso, Sánchez es “una persona que no ha tenido vergüenza alguna” y ha condenado que “hemos visto cómo ha tratado a la militancia siempre, cómo la ha engañado, cómo ha utilizado urnas de cartón, cómo ha llegado a todos los puestos”.

La presidenta madrileña cree que Sánchez “siempre fue de la misma manera”, con “las mismas prácticas que (Nicolás) Maduro. “Siempre han hecho lo mismo, atacando al pueblo”.

Ha pedido que “tengamos ojo al BOE este verano” porque ha dicho que el Gobierno “va a aprovechar que está la gente en otras ocupaciones” y, “al igual que hay patrullas vecinales para protegerse, pienso que todos tendremos que estar pendiente de lo que hacen este verano”.

Según ha añadido, “Sánchez piensa que porque tiene los siete votos del Congreso en manos de los nacionalistas y de aquellas personas que están aprovechando la circunstancia para desguazar España, ya todo es posible”.

Cree que, con todo, el presidente “se ha situado por encima de la ley” y “no cabe mayor tiranía”.

Para la presidenta la situación “es muy preocupante” y espera que “Europa tome nota” porque "no puede ser que las asociaciones de jueces y de fiscales pidan a amparo porque no pueden ejercer en libertad su trabajo”. “Sánchez necesita justificarse para que en todo momento no haya alternancia política”, ha zanjado.