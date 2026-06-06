El papa se acerca a los más vulnerables y advierte contra las "ideologías mundanas que llevan a generalizaciones engañosas"

El papa se acerca a los más vulnerables en su visita a un centro de Cáritas y advierte contra las "ideologías mundanas que llevan a generalizaciones engañosas".

Los detalles El pontífice, para el que Niña Pastori ha cantado una canción y que ha escuchado historias de vida de los miembros de CEDIA (Cáritas), ha pedido no olvidar "las exigencias de la caridad y la justicia": "La alegría y el dolor de uno es la alegría y el dolor de todos".

El papa León XIV, durante su visita a España, ha centrado su atención en las personas más vulnerables, visitando el centro de acogida CEDIA 24 Horas de Cáritas en Madrid. Allí, ha lanzado un mensaje de apoyo a las personas sin hogar y ha valorado el trabajo de quienes las acompañan. Destacó la importancia de enfrentar juntos los retos, defendiendo un modelo de ayuda basado en la justicia y cercanía. Bajo el lema "Alzad la mirada", recordó que "la caridad no admite demoras", alertando sobre la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Concluyó reconociendo la labor de voluntarios y trabajadores del centro.

Tras los encuentros institucionales de su visita a España, el papa León XIV ha querido centrar la atención en quienes viven situaciones de mayor vulnerabilidad. El pontífice ha visitado este sábado el centro de acogida CEDIA 24 Horas de Cáritas, situado en el barrio madrileño de Lucero, donde ha lanzado un mensaje de apoyo a las personas sin hogar y ha reivindicado el papel de quienes trabajan para acompañarlas.

"Estoy muy contento de comenzar aquí mi visita a Madrid", ha afirmado al inicio de su intervención, antes de agradecer la acogida recibida: "Quien está en Madrid, es de Madrid. Y por tanto yo también estoy entre vosotros como un madrileño más". Lo ha hecho después de que el cardenal José Cobo y el director de Cáritas, Luis Hernández, expresaran unas palabras.

Antes de su discurso, la cantante Niña Pastori ha interpretado en directo frente al papa XIV 'Incomparable'. Hace 23 años, la artista actuó ante Juan Pablo II en Cuatro Vientos. Asimismo, diferentes miembros de CEDIA han narrado sus emocionantes historias, desde que llegaron a España hasta ahora.

León XIV ha advertido sobre las "ideologías mundanas que llevan a generalizaciones engañosas" y ha destacado la labor que desarrolla el centro de Cáritas, tras visitar sus instalaciones y firmar en su libro de firmas, y ha puesto en valor el acompañamiento a quienes atraviesan momentos difíciles. "Al escucharnos mutuamente, afrontamos juntos los retos", añade, apuntando a que no se debe olvidar "las exigencias de la caridad y la justicia".

"En esta casa nadie se queda solo", ha asegurado, al tiempo que ha defendido un modelo de ayuda basado tanto en la justicia como en la cercanía con las personas. Uno de los mensajes centrales de su discurso es la necesidad de actuar sin dilaciones ante las situaciones de pobreza y exclusión.

"La caridad no admite demoras"

Tomando como referencia el lema de su viaje, "Alzad la mirada", el papa recuerda que "la caridad no admite demoras" y advirtió de que dejar pasar el momento de ayudar supone perder una oportunidad única de hacer el bien.

"Cada encuentro con el otro es un momento de gracia que no hay que perder ni posponer", señala. Durante su intervención también ha alertado del riesgo de que la sociedad normalice la indiferencia ante el sufrimiento ajeno.

León XIV ha recordado unas palabras del papa Francisco para advertir del peligro de tener "un corazón aburrido, frío" y defiende que "un corazón vivo es cálido y palpitante; un corazón frío está inmóvil y provoca la muerte de la persona".

En ese sentido, pide mirar a quienes sufren "a los ojos" y entender la ayuda como un encuentro entre iguales. "No es posible olvidar a los pobres si no queremos salir fuera de la corriente viva de la Iglesia que brota del Evangelio", afirma.

El discurso ha concluido con un reconocimiento a voluntarios, trabajadores y usuarios del centro, a quienes agradeció haber compartido historias "dolorosas, pero sobre todo llenas de luz", reflejo, dice, de "la caridad de Dios".

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