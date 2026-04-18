"Prioridad nacional, prioridad de los españoles": Vox presume de su último "logro" en Extremadura

El contexto Esta es una de las claves, que se centran en el acceso a las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda social, del acuerdo con la formación 'popular' extremeña y el último capítulo de una larga saga de políticas discriminatorias del partido liderado por Santiago Abascal.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha destacado el acuerdo con el Partido Popular de Extremadura, que prioriza a los españoles en ayudas sociales y vivienda, una medida que, según Vox, se extenderá más allá de Extremadura. Ignacio Garriga, secretario general de Vox, considera este acuerdo un "hito importante" y un eje estratégico para futuros gobiernos. Sin embargo, esta "prioridad nacional" enfrenta críticas por ser discriminatoria e ilegal según la ley de extranjería. El ministro Félix Bolaños ha anunciado que el Gobierno llevará estas medidas a los tribunales por recortar derechos, mientras que incluso Isabel Díaz Ayuso coincide en que no se puede excluir a personas con derechos legales. A pesar de las críticas, Vox mantiene su postura, desafiando los límites establecidos por el PP en sus pactos autonómicos.

"Tenemos garantizado que va a haber prioridad nacional, prioridad de los españoles, en el acceso a las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda social". Han sido las palabras del líder de Vox, Santiago Abascal, que ha sacado pecho tras su acuerdo con el Partido Popular de Extremadura.

La "prioridad nacional" es una de las claves del acuerdo con la formación 'popular' extremeña y el último capítulo de una larga saga de políticas discriminatorias del partido liderado por Abascal. Y como era de esperar, Vox ya ha afirmado que esta medida no solo se quedará en Extremadura.

Por su parte, Ignacio Garriga, secretario general de la formación, ha asegurado que este es "un hito muy importante": "Va a ser un eje estratégico no solo en este Gobierno, si no en los futuros". Un "hito" que discriminará a la población extranjera a la hora de acceder a alquiler social, ayudas o vivienda protegida.

Tal y como pone en el acuerdo, se apoyará "un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional" que requerirá, como indican en el escrito, que se modifique la ley de extranjería.

Eso sí, aunque la modificaran, la "prioridad nacional" seguiría siendo ilegal. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, revelaba este viernes en Al Rojo Vivo que llevarían "a los tribunales y en particular al Tribunal Constitucional todo lo que sea discriminatorio y todo lo que sean recortes de derechos".

Pero el Ejecutivo no es el único que habla de derechos porque la propuesta de Vox ha conseguido algo que parecía impensable: que el Gobierno e Isabel Díaz Ayuso estén de acuerdo en algo. "No puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos", expuso la líder 'popular'.

Pero ni con esas da Vox un paso atrás. "El que piense que no es legal lo que hacemos, lo que tiene que hacer es recurrirlo", dijo Abascal sobre unas políticas que traspasan los límites que el propio PP marcó para sus pactos autonómicos: "No aceptar propuestas que supongan desigualdad entre ciudadanos por razón de territorio, ideología, lengua, sexo, origen u otra condición".

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