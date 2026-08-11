Así han vivido los españoles residentes en Colombia el terremoto: "Te bloqueas y no sabes qué hacer, pero estamos vivos"

¿Qué han dicho? Alba y su familia disfrutaban de unas vacaciones en el llamado Eje Cafetero. "Nos pilló justo en el hotel. Las niñas durmiendo se asustaron mucho, son niñas muy pequeñas que nunca habían vivido esto", cuenta.

Españoles en Colombia compartieron sus experiencias tras el fuerte terremoto que sacudió el país. Algunos, como el cantante David Bisbal, narraron su vivencia en redes sociales. Alba y su familia, de vacaciones en el Eje Cafetero, se vieron sorprendidos mientras estaban en el hotel. Alba recordó el traumático terremoto de Nepal de hace 11 años. Enri y César vivieron el sismo desde el epicentro, describiendo la confusión y el miedo. Orlando observó edificios al borde del colapso, mientras que Eduardo confesó el pánico que sintió. Todos destacaron la calma del pueblo colombiano frente al desastre.

Españoles residentes en Colombia nos han contado cómo vivieron el terremoto. Algunos estaban de vacaciones y ahora intentan regresar a casa. Otros, como el cantante David Bisbal, han compartido por redes sociales su experiencia.

Porque el fuerte terremoto también sorprendió a los españoles que se encontraban allí. Es el caso de Alba y su familia, que disfrutaban de unas vacaciones en el llamado Eje Cafetero. "Nos pilló justo en el hotel", nos cuenta. "Las niñas durmiendo se asustaron mucho, son niñas muy pequeñas que nunca habían vivido esto", cuenta.

Porque para Alba no era la primera vez que temblaba la tierra bajo sus pies. "Hace 11 años yo estuve en el terremoto de Nepal y fue traumático", ha asegurado. Ahora intentan volver a España. "Nos dan solución para regresar a Bogotá el domingo, pero nosotros tenemos un vuelo a Barcelona el jueves".

Enri y César también lo vivieron y, en su caso, desde el mismísimo epicentro de este terremoto de 7,4 en Colombia. "Fue un movimiento muy fuerte, salimos todos corriendo de las habitaciones", cuenta para reconocer que "son momentos en los que te bloqueas, que no sabes qué hacer, pero estamos vivos".

Aunque todavía siguen con el cuerpo, como sus familiares, que intentaban contactar con ellos. "Cuando abrimos los teléfonos, teníamos todo lleno de WhatsApps".

El temblor que sorprendía también a Orlando en Colombia. "Veíamos edificios a nuestro lado que se iban a caer", asegura mientras que reconoce: "Nos sorprendió la tranquilidad del pueblo colombiano".

Aunque no todos mantuvieron la calma. Había "gente gritando: '¡Un terremoto!'". Eduardo confiesa que nunca había vivido algo igual. "El susto fue terrible, con árboles moviéndose".

A quien también pilló allí fue al cantante español David Bisbal. "Haberse despertado con este temblor tan fuerte en Bogotá fue de pánico al principio", ha dicho en un vídeo en sus redes sociales.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido