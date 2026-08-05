El rey Felipe VI recibirá este jueves al presidente de Ceuta en Marivent para tratar la crisis migratoria

El contexto La Casa Real trasladó en un comunicado que "el Estado debe velar por la seguridad" de las poblaciones de Ceuta y Melilla y que se debe "evitar que estos hechos, que además, se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas, vuelvan a repetirse".

Felipe VI se reunirá con Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, en el palacio de Marivent para abordar la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma. El encuentro, anunciado por la Casa Real, tendrá lugar antes del viaje del monarca a Colombia. Felipe VI ha expresado su preocupación por los graves acontecimientos en Ceuta y Melilla, destacando la necesidad de garantizar la seguridad en estas regiones. Ha mantenido contacto con líderes políticos, incluyendo a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, subrayando la importancia de medidas que demuestren el apoyo de España a las ciudades autónomas.

Felipe VI recibirá al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en el palacio de Marivent este jueves para analizar la crisis migratoria que ha sufrido la ciudad autónoma.

Según ha informado este miércoles la Casa Real, la reunión se desarrollará a las 18:00 horas, poco antes de que el jefe del Estado inicie su viaje a Colombia para la toma de posesión del nuevo presidente.

El rey ha seguido durante estos días con preocupación la situación vivida en Ceuta y ha mantenido conversaciones telefónicas con su presidente. El pasado 1 de agosto expresó además su "preocupación e indignación" por los "graves" acontecimientos ocurridos en Ceuta, y también en Melilla.

En un comunicado difundido por Casa Real, el monarca señaló que el Estado debía velar por la seguridad de las ciudades autónomas y evitar que estos hechos vuelvan a repetirse.

En este sentido, el rey subrayó la necesidad de adoptar todas aquellas medidas que transmitan "de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España", y agregó: "El Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos, que además, se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas, vuelvan a repetirse".

Desde el inicio de la crisis Felipe VI se ha mantenido en contacto tanto con los presidentes de las dos ciudades autónomas, como con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. A todos ellos, ha explicado Zarzuela, les ha transmitido "palabras de ánimo y firmeza".

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