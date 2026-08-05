Ramoncín, sobre los menores no acompañados en Ceuta: "Hay familias que no saben si sus hijos están en el mar, han llegado o están muertos"

Seis días después del inicio de la crisis migratoria en Ceuta, los vecinos de El Príncipe aseguran haber contabilizado en un censo improvisado alrededor de 5.000 menores no acompañados.

En el barrio de El Príncipe, en Ceuta, los vecinos aseguran haber contabilizado alrededor de 5.000 menores migrantes no acompañados en un censo elaborado por ellos mismos.

"Es un drama humanitario que cruza todas las fronteras: la moral, la política, la personal y la emocional", ha señalado Ramoncín en el plató de Más Vale Tarde, remarcando que detrás de cada menor hay una familia que desconoce qué ha ocurrido con sus hijos. "Nos olvidamos de que no son ellos solos, hay familias al otro lado que no saben dónde están sus hijos, que no saben si están en el mar, si han llegado o si están muertos", ha lamentado el colaborador.

"Esta es gente que cree que va a tener una vida mejor, que va a llegar aquí y que vamos a poder ayudarles, y es muy complicado, porque no es fácil encontrarse de repente con 5.000 almas a las que hay que proteger, cuidar, escolarizar y dar un techo", concluye Ramoncín.