El encuentro entre la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y José Luis Ábalos vuelve a generar tensión en el Congreso, donde este miércoles se han vivido gritos de "dimisión" procedentes de la bancada popular dirigidos al ministro de Transportes.

Los diputados de PSOE y Unidas Podemos, en pie, han respondido aplaudiendo a Ábalos, hasta que finalmente la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ha tenido que llamar al orden a los parlamentarios del PP.

El rifirrafe ha comenzado a raíz de una pregunta planteada por el diputado popular Andrés Lorite, que ha preguntado al ministro si ordenó que se habilitase "una zona preferente para Delcy Rodríguez" en el Aeropuerto de Barajas. "La respuesta es clara y rotunda: no", ha replicado Ábalos.

Lorite le ha acusado entonces de no decir "una verdad ni por equivocación" y se ha referido al titular de Transportes como "un ministro de lesa ética que la paseó [a Rodríguez] por territorio español, incluyendo la sala VIP del aeropuerto".

El diputado ha pedido entonces su dimisión, asegurando que esta es la única "opción digna" que le queda. "No puede permanecer ni un minuto más al frente del Ministerio. Ha hecho de la mentira su método y solo le queda ya una opción digna: la dimisión", ha aseverado.

"¿Señor Lorite, ha estado de vacaciones estos días?", ha ironizado Ábalos en su turno de réplica, recordando al diputado del PP que "hubo una votación que perdieron". "¿Ustedes hablan de la mentira? ¿El partido de la mentira? Que nos hizo creer a toda España y al mundo que el atentado peor que ha tenido España lo hizo ETA para salvarse", ha arremetido el socialista, que también ha hecho alusión al accidente del Yak-42.

En ese momento han comenzado los abucheos y gritos de dimisión de los parlamentarios del PP, mientras que los de PSOE y Unidas Podemos se han puesto en pie para aplaudir. Batet ha llamado al orden a los diputados populares, en particular a Sebastián Ledesma.

"No sé por qué me quieren preguntar si no me dejan hablar", ha indicado Ábalos cuando ha recuperado la palabra. "Yo no he animado a la bancada a faltarle al respeto, esto no lo he visto nunca", ha reprochado.