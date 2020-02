José Luis Ábalos dice estar tranquilo después de que un juzgado de Madrid haya pedido a AENA que custodie las imágenes de su encuentro con la número 2 de Maduro en el aeropuerto de Adolfo Suárez de Barajas.

En declaraciones a los medios este miércoles en los pasillos del Congreso, ha asegurado que no teme lo que puedan desvelar las imágenes de seguridad.

"Estoy muy tranquilo y realmente a mí no me interesa, pero a otros sí para generar incertidumbre. Todo es correcto, se cumplió con todas las normas y no tengo interés en participar en ningún espectáculo", ha destacado.

Anoche, tras conocerse la decisión del juez, decía que si se quieren conservan esas grabaciones, "se conservan, no pasa nada, de hecho ahí están": "Si se hubiera querido... La Ley de Protección de Datos establece un máximo de 30 días, no un mínimo, y siguen ahí".

Ábalos, según cuentan a laSexta, cuenta con "el respaldo del Gobierno y del partido" y han instado a no pensar "en consecuencias políticas a corto o medio plazo" porque no creen que las imágenes desvelen algo distinto a lo que el ministro ha explicado públicamente.

El Gobierno se muestra tajante con la permanencia de Ábalos

Sin embargo, se han mostrado preocupados por la situación, reconociendo que las "consecuencias jurídicas pueden ser imprevisibles" y que "puede que no acabe bien".

Estas declaraciones llegan después de que el juez requiriera este martes las grabaciones sobre el encuentro del ministro con Delcy Rodríguez para comprobar si se ha cometido algún delito tras la denuncia del Partido Popular. En este sentido, fuentes populares han asegurado que el auto declara que de los datos expuestos en el escrito de su denuncia "se desprenden indicios racionales de hecho delictivo".

¿Qué captaron las cámaras de seguridad?

En cuanto al contenido de las cintas de vídeo, según la 'Cadena Ser' no hay imágenes del ministro subiendo al avión privado que utilizó la vicepresidenta de Maduro para viajar a Madrid. Si bien, este medio ha señalado que las cámaras sí recogieron el momento en el que Ábalos, su asesor personal y el comisario de Barajas se trasladaron desde la pista hasta la escalinata de la aeronave.

La misma cámara de seguridad, apuntan en la Ser, también recogió el momento en el que la delegación española y la venezolana, formada por Delcy Rodríguez, su marido y dos personas más, se saludaron en la pista de aterrizaje. Aseguran que esta es la única imagen en la que aparecen juntos todos los participantes en el encuentro.

En el aeropuerto existe una sala de visión controlada por el Cuerpo Nacional de Policía, pero la titularidad de las imágenes pertenece a AENA. Además, de a este cuerpo, la seguridad de Barajas corresponde a la Guardia Civil, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a la seguridad privada, que en este caso está controlada por la empresa 'Lumion'.