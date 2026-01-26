El Govern eleva el tono contra Renfe y Adif y les urge a "asumir responsabilidades" de manera "inmediata": "No podemos mirar hacia otro lado"

El contexto La circulación de trenes se ha reanudado este lunes a las 06:00 horas, tal y como estaba previsto, pero apenas media hora después se ha tenido que suspender por un problema informático en el centro de control de Adif en la estación de França de Barcelona. Posteriormente, un posible desprendimiento de tierra sobre la vía entre Caldes de Malavella y Girona ha obligado a interrumpir las líneas de Rodalies R11 y RG1.

El Govern de Cataluña ha elevado este lunes el tono contra Renfe y Adif, a las que ha urgido a que "asuman responsabilidades" de manera "inmediata" ante la "grave acumulación de incidencias que afecta de manera reiterada la red ferroviaria" catalana. Así lo han explicado fuentes del Govern, tras constatar que el caos ferroviario en Cataluña continúa este lunes, después de un fin de semana en que quedó suspendido el servicio de Rodalies.

La consejera de Territorio del Govern, Sílvia Paneque, ha reiterado la petición de responsabilidad este lunes y ha afirmado que están "indignados" y que es "intolerable": "Sabemos qué ha pasado en el fallo del sistema, pero no las causas. Pero lo sabremos. No podemos mirar hacia otro lado. Exigimos responsabilidades". "Pedimos a los titulares de Renfe y Adif que tomen decisiones inmediatas que asuman responsabilidades, cambios instantáneos acompañados de nuevas inversiones", ha agregado.

"Trenes que hoy empiezan a caminar y se han parado por problemática que conocen. No puede ser tolerable y exigimos que tenga consecuencias", ha dicho previamente. Además, sobre en qué se concretarán estas responsabilidades, ha insistido en que "más allá de deficiencias históricas y un sistema débil", la "falta de mantenimiento preventivo en infraestructura" ha provocado una "crisis muy grave". "Hemos pedido que se asuman responsabilidad", ha apuntado, pero ha señalado que no le corresponde a ella decir quién, y ha emplaza a Renfe y Adif a que las asuman.

La consejera ha descartado deslealtad por parte de Renfe y Adif, pero cuando le han señalado que no ha reactivado el servicio cuando el Govern lo pedía, ha afirmado: "Van en dos líneas en la falta de ejecución de una instrucción dada: Adif debe garantizar y Renfe operar cuando se pide. Aquí ha habido disfunciones". Paneque ha insistido en que cada uno debe asumir responsabilidades mientras ha remarcado que está centrada en asegurar el servicio de Rodalies y en reforzar las líneas interurbanas.

Las nuevas incidencias han llevado al conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, a exigir públicamente a Renfe y Adif "soluciones inmediatas", según ha informado EFE. La petición de responsabilidades por parte del Govern se ha dado a conocer antes de la comparecencia de Paneque, en plena rueda de prensa en el Departamento de Territorio de la Generalitat, de los presidentes de Renfe y Adif, Álvaro Fernández Heredia y Luis Pedro Marco de la Peña, respectivamente.

Al ser preguntados por esta cuestión, Fernández Heredia ha asegurado que no les han pedido dimisiones, pero en todo caso ha dicho que no cree que este sea "el momento", porque la prioridad es "resolver la situación" y, más adelante, ya habrá tiempo para "dilucidar responsabilidades", ha añadido. Por su parte, Marco ha recordado que aún está en curso una investigación judicial sobre el accidente ferroviario del pasado martes en Gelida (Barcelona), que fue el origen de la crisis de movilidad.

El servicio de Rodalies ha funcionado de forma intermitente desde el pasado miércoles, tras el desprendimiento la noche del martes de un muro de contención en Gelida contra el que chocó un tren provocando la muerte de una maquinista en prácticas, que también ha provocado el corte parcial de la AP-7 en sentido sur.

"En un gesto de desesperación, los delegados del PSOE en Catalunya comienzan a plantearse que el caos ferroviario quizás sea debido a la falta de inversión, que el independentismo denuncia desde hace décadas", ha escrito en la red social X el líder de Junts, Carles Puigdemont. Y ha añadido: "Como dijo el clásico hablando de la fiscalía: '¿Y de quien dependen las inversiones? Pues ya está'".

