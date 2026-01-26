Sueldo 'galáctico' en Vox: paga casi 27.000 euros al mes a Kiko Méndez-Monasterio, asesor principal de Abascal

Los detalles Los pagos se hacen a través de una sociedad sin empleados de la que el asesor de Vox es administrador único. Esa empresa, Tizona Comunicación SL, fue creada en 2018 por Gabriel Ariza.

Vox paga a Kiko Méndez-Monasterio 26.700 euros mensuales por asistir a Santiago Abascal en sus funciones como presidente del partido. Según El Confidencial, estos pagos se realizan a través de Tizona Comunicación SL, una sociedad sin empleados donde Méndez-Monasterio es el administrador único. Esta empresa fue creada en 2018 por Gabriel Ariza, hijo del fundador de Intereconomía, Julio Ariza. Macarena Olona ya había señalado en 2023 a figuras como Abascal y el "clan Intereconomía" como beneficiarios del "negocio del patriotismo". La esposa de Abascal también recibió más de 60.000 euros por consultoría en redes sociales y marketing.

Además de cuánto gana, otra de las cosas que más sorprenden es el cómo. Los pagos se hacen a través de una sociedad sin empleados de la que el asesor de Vox es administrador único.

Dicha empresa, Tizona Comunicación SL, fue creada en 2018 por Gabriel Ariza, hijo de Julio Ariza, fundador de Intereconomía. Un hombre al que vimos con Abascal en una de las cumbres de los Patriots.

Se trata de nombres y distintos protagonistas a los que ya en 2023 Macarena Olona apuntaba. "El negocio del patriotismo es un negocio que tiene claros beneficiarios: está Santiago Abascal y está lo que yo denomino el 'clan Intereconomía': Kiko Méndez-Monasterio, Gabriel Ariza, hijo del también beneficiado Julio Ariza", decía en octubre de ese año.

La mujer de Abascal también estuvo cobrando del entorno de Gabriel Ariza, concretamente de su editorial, de la que recibía más de 60.000 euros por "consultoría de redes sociales y marketing".

Cantidades de dinero que hay que sumar a las pérdidas de miles de euros generadaspor Disenso de las que Vox sacaba pecho.

