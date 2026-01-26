Ahora

Contrato en Vox

Sueldo 'galáctico' en Vox: paga casi 27.000 euros al mes a Kiko Méndez-Monasterio, asesor principal de Abascal

Los detalles Los pagos se hacen a través de una sociedad sin empleados de la que el asesor de Vox es administrador único. Esa empresa, Tizona Comunicación SL, fue creada en 2018 por Gabriel Ariza.

Imagen de archivo de Kiko Méndez-Monasterio
Vox paga 26.700 euros al mes a Kiko Méndez-Monasterio por "asistir a Santiago Abascal en todo aquello que necesite como presidente del partido". Según el contrato que ha desvelado El Confidencial, Monasterio cobra mensualmente 22.000 euros más el IVA correspondiente.

Además de cuánto gana, otra de las cosas que más sorprenden es el cómo. Los pagos se hacen a través de una sociedad sin empleados de la que el asesor de Vox es administrador único.

Dicha empresa, Tizona Comunicación SL, fue creada en 2018 por Gabriel Ariza, hijo de Julio Ariza, fundador de Intereconomía. Un hombre al que vimos con Abascal en una de las cumbres de los Patriots.

Se trata de nombres y distintos protagonistas a los que ya en 2023 Macarena Olona apuntaba. "El negocio del patriotismo es un negocio que tiene claros beneficiarios: está Santiago Abascal y está lo que yo denomino el 'clan Intereconomía': Kiko Méndez-Monasterio, Gabriel Ariza, hijo del también beneficiado Julio Ariza", decía en octubre de ese año.

La mujer de Abascal también estuvo cobrando del entorno de Gabriel Ariza, concretamente de su editorial, de la que recibía más de 60.000 euros por "consultoría de redes sociales y marketing".

Cantidades de dinero que hay que sumar a las pérdidas de miles de euros generadaspor Disenso de las que Vox sacaba pecho.

