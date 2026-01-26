Feijóo abre la puerta ahora a que Vox pueda estar en su gobierno: "Escucharemos lo que dicen los ciudadanos"

Entre líneas Feijóo se mueve como puede en un escenario en el que, tras los resultados electorales en Extremadura, las encuestas sobre Aragón y las previsiones para Castilla y León, podría necesitar el apoyo de los de Abascal.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, había defendido su intención de gobernar en solitario, pero ahora deja abierta la posibilidad de incluir a Vox en su gobierno tras las próximas elecciones generales. En una entrevista en la COPE, Feijóo afirmó que su prioridad es gobernar solo, pero que serán los ciudadanos quienes decidan en las urnas. Ha destacado que su "cordón rojo" es Bildu y que no pactará con el "sanchismo" actual, al que acusa de mentir y crear crispación. Feijóo ha subrayado que las competencias del Gobierno de la nación son distintas a las de las autonomías y ha instado a los votantes a elegir al PP para asegurar un gobierno centrado y con experiencia.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lleva meses defendiendo que su compromiso es gobernar en solitario. Por ejemplo, el pasado mes de julio, aseguraba que se comprometía a "intentar un Gobierno con mayoría del PP y un gobierno del PP en solitario. Y este compromiso lo mantengo". Hoy, seis meses después, ya no dice exactamente lo mismo.

Feijóo deja la puerta abierta justamente a lo contrario, a que Vox pueda formar parte de su gobierno después de las próximas elecciones generales. "Yo quiero gobernar en solitario en mi país, ahora bien, serán los ciudadanos los que dictaminen después del resultado electoral. Escucharemos lo que dicen los ciudadanos", ha señalado esta mañana en una entrevista en la COPE.

"He dicho que el cordón rojo para mí es Bildu, un cordón infranqueable, y el sanchismo actual no se puede pactar con Sánchez, porque Sánchez es el sinónimo de la mentira, es el sinónimo de la crispación, es el sinónimo del incumplimiento sistemático, y por tanto, espero tener esa mayoría suficiente que me permita gobernar en solitario", ha relatado, para agregar que los gobiernos de coalición "no han funcionado" en España.

Al ser preguntado si defiende un gobierno con Vox en las autonomías pero no en el Gobierno de la nación, Feijóo ha asegurado que "no es lo mismo el Gobierno de la nación que el gobierno de una comunidad autónoma". "No tenemos las mismas competencias, las políticas del Estado se hacen en el Gobierno de la nación y la gestión de los servicios públicos esenciales mayoritariamente se hace en el gobierno de las comunidades. Son dos realidades distintas", ha dicho, para reiterar que él quiere gobernar España en solitario.

Feijóo ha asegurado ser consciente de que Vox "no va a desaparecer" pero ha añadido que "los votantes, los indecisos, los abstencionistas" y "los que quieren echar a Sánchez" tienen la papeleta del Partido Popular.

"Y esa papeleta les garantiza que Sánchez no va a gobernar. Y les garantiza que un partido centrado, un partido que tiene experiencia de gobierno puede tener las riendas de su país. Y esto es lo que hemos planteado y lo que sigo planteando. Me parece una cuestión bastante razonable", ha sentenciado.

