De la España de las pesetas y la economía frágil a la del euro y los millones de empleos: 40 años de revolución económica

Los detalles España ha pasado de ser un país con una economía frágil y cerrado al mundo, con pesetas y precios que subían con cada redondeo, a una economía moderna y abierta, con millones de empleos creados, exportaciones en crecimiento y estabilidad gracias al euro y los fondos europeos, que nos han acompañado incluso en crisis como la de 2008.

De la España de 1986 a la España de hoy han pasado 40 años y una auténtica revolución económica. Cuatro décadas después de la entrada en la entonces Comunidad Económica Europea, el balance es claro: somos un país más rico, con más empleo y más conectado con el mundo.

Cuando España entró en Europa, su economía era inestable y bastante cerrada, y el Estado del bienestar apenas empezaba a tomar forma. Un proyecto que en aquel momento parecía casi una utopía. Como recuerda la eurodiputada Sandra Gómez, del grupo S&D y miembro de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo, España pasó "de ser una economía inestable, cerrada en sí misma, a ser una economía moderna y abierta".

Uno de los grandes objetivos de la adhesión era converger con las economías más ricas del continente. Daniel Fuentes, director de Kreab Research y profesor de Economía en la Universidad de Alcalá, explica que España buscaba "converger en renta per cápita con economías como Italia, Francia, Reino Unido o Alemania".

El crecimiento económico ha sido enorme: en estos 40 años, el PIB español se ha multiplicado por 6,5, casi por siete. Un momento clave fue la entrada en el euro en 2002, que generó críticas por el encarecimiento de productos básicos. Una vecina de entonces comentaba: "Muy caro, ha subido mucho, mucho", mientras otra recordaba: "El redondeo ha sido a la alza".

Con el paso del tiempo, el balance ha cambiado. José Manuel García-Margallo, eurodiputado entre 1994-2011 y 2019-2024, asegura que aunque hubo un pequeño aumento de precios al principio, "no fue una inflación sostenida. Al revés, tenemos muchísima menos inflación que antes".

El euro también fue un paraguas durante la crisis financiera de 2008. Según Daniel Fuentes, "fue dramática para la economía española, sobre todo por la burbuja inmobiliaria, pero el canal financiero estuvo en cierto modo soportado por la existencia del euro".

El empleo refleja otro gran cambio: de casi 11 millones de personas trabajando a más de 21 millones. Gran parte de este crecimiento se ha apoyado en los fondos europeos: más de 35.000 millones de euros del Fondo Social Europeo y 150.000 millones de fondos de cohesión. Como subraya Sandra Gómez, "entre una cuarta y una tercera parte de la inversión pública de los últimos 40 años viene de los fondos europeos".

La apertura al comercio internacional también ha sido decisiva: las exportaciones han pasado de no superar el 5% del PIB a rozar el 9%. Y en un contexto internacional convulso, el mensaje desde Bruselas es contundente: según José Manuel García-Margallo, "si nos quedamos atrás, nos quedamos atrás para muchos años. O nos unimos o simplemente desaparecemos, porque seremos insignificantes".

40 años después, la conclusión es evidente: la integración europea ha transformado España, y hoy, más que nunca, seguir formando parte de Europa es clave para nuestro futuro.