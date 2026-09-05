Ataques híbridos: la estrategia con la que Rusia busca amenazar a Europa

Los detalles El Kremlin busca desestabilizar y desunir a la Unión Europea a través de cibersabotajes, desinformación y bulos.

Rusia está utilizando ataques híbridos para amenazar a Europa, empleando cibersabotajes, desinformación y bulos para desestabilizar a los estados europeos. Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha afirmado que esta es la nueva normalidad y que Europa debe estar preparada. Bernardo Navarro López explica que la guerra híbrida incluye el uso de drones, injerencias informativas y electorales, y espionaje económico. Rusia ha violado el espacio aéreo europeo más de 50 veces este año. La UE planea reforzar la protección de infraestructuras y aplicar sanciones adicionales. Además, Moscú habría aprovechado la crisis de Ceuta para difundir mensajes de odio, destacando la necesidad de opciones de respuesta ante estas amenazas.

Ataques híbridos. Es la estrategia con la que Rusia intenta amenazar a Europa. Cibersabotajes, desinformación, bulos... que buscan desestabilizar, desunir a los estados europeos.

"Los europeos nos enfrentamos a la dura realidad: esta es la nueva normalidad. Tenemos que estar preparados", ha aseverado Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

Esa nueva normalidad es la conocida como guerra híbrida en la que los rusos son muy expertos. "Puede ser desde drones, injerencia informativa, injerencia electoral, utilización de la inmigración de manera masiva para hacerte daño, espionaje económico para desequilibrar tu economía o incluso atacar infraestructuras civiles", comenta Bernardo Navazo López, director y fundador de geopoliticalinsights.eu.

Los datos lo demuestran. En lo que va de año, aeronaves y drones vinculados a Rusia ya han violado más de 50 veces el espacio aéreo europeo, casi las mismas que en los cuatro años anteriores.

"Ahora tienen objetivos muy particulares como, por ejemplo, testar la unidad de la UE, hasta qué punto vamos a responder de manera unida o hasta qué punto algunas de las áreas están mejor o peor defendidas", señala Bernardo Navazo.

¿Qué puede hacer la Unión Europea? Tras el ataque fallido con drones bomba contra el aeropuerto de Leipzig, Bruselas quiere reforzar la protección de este tipo de infraestructuras. Se sumaría a la lista de actuaciones que ya tienen previstas contra las amenazas híbridas, incluyendo nuevas sanciones.

"Si Rusia se considera que es el atacante ya hay un desarrollo reglamentario en el que incluso se enlistan 17 empresas y 69 individuos que serían, digamos, afectados por más sanciones", añade Bernardo Navazo.

Moscú también habría aprovechado la crisis de Ceuta para difundir mensajes de odio y desunir a Europa, otro ejemplo de guerra híbrida, pero la propia crisis migratoria puede ser, ya de por sí, un ataque híbrido, no precisamente ruso en este caso y, aunque ni Bruselas ni España hayan acusado a Marruecos, es necesario tener opciones de respuesta sobre la mesa.

"Cierras tal o cual inversión que a ti no te merece la pena, o que de repente fastidias tres o cuatro inversiones que Marruecos tiene en España, o viceversa. Es decir, empezar a pensar que la competición geopolítica es real", asegura.

Y que Bruselas perciba las amenazas contra los países del sur igual que lo hace con los del norte.

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