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España prorroga hasta el 22 de septiembre los controles en puertos y aeropuertos a los viajeros procedentes de Italia

Los detalles Ante la decisión de Meloni de dilatar el cierre del Schengen hasta el 15 de septiembre, el Ejecutivo de Sánchez ha ampliado la medida 15 días más al persistir "las razones de urgencia y de amenaza grave para el orden público".

Aeropuerto en España Aeropuerto en EspañaEuropa Press
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El Boletín Oficial del Estado ha publicado la orden del Ministerio del Interior que amplía 15 días, hasta el 22 de septiembre, los controles en puertos y aeropuertos a los viajeros que lleguen desde Italia. La medida llega después de la decisión del país de Giorgia Meloni de dilatar otras dos semanas más la suspensión del Schengen con España.

Fue el pasado 31 de julio cuando el Gobierno italiano anunció tal medida por "una cuestión de seguridad nacional", después de que tuviese lugar la crisis migratoria en la ciudad de Ceuta con la entrada de unas 70.000 personas que cruzaron la frontera con Marruecos.

Esta suspensión supuso reintroducir los controles fronterizos en puertos y aeropuertos para viajeros procedentes de España, algo que hizo reaccionar al Gobierno de Sánchez que exigió, sin éxito, el levantamiento de estas medidas.

La respuesta del Ejecutivo fue suspender el Schengen con los transalpinos hasta el 7 de septiembre, ampliando también los controles a los viajeros procedentes de este país.

Ahora, con la nueva prórroga por parte del Gobierno de Meloni, Interior ha respondido haciendo lo mismo y ampliando las fechas de la suspensión del Schengen desde el 8 al 22 de septiembre.

En la orden del BOE se indica que "las razones de urgencia y de amenaza grave tanto para el orden público como para la seguridad interior persisten", por lo que resulta necesario prorrogar los controles en frontera.

Se agrega que la medida será objeto de evaluación permanente y quedará sin efecto antes de la fecha prevista, cuando "desaparezcan las amenazas que motivaron su adopción o cuando puedan ser afrontadas eficazmente mediante medidas menos restrictivas".

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