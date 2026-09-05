Alrededor de 300 menores son trasladadas a un centro de El Tarajal tras 36 días de espera

Sí, pero... Este centro solo es para las menores de edad, por lo que las mayores de 18 años no pueden entrar y se han quedado sin alternativa para dormir al comenzar la limpieza del campamento donde se encontraban hasta ahora.

Después de 36 días de espera, las niñas migrantes no acompañadas en Ceuta han sido trasladadas al centro de El Tarajal sin previo aviso. Las menores, provenientes del polideportivo del Colegio 'Reina Sofía', ahora se encuentran en naves del Polígono de El Tarajal, donde permanecerán hasta definir su destino. El traslado, realizado por la empresa Amgevicesa, contó con un fuerte dispositivo policial. Sin embargo, las jóvenes mayores de edad no son acogidas en el centro y deben regresar por sus medios al polideportivo de El Príncipe, que está siendo desmantelado. Ante la falta de alternativas, buscan refugio antes de la noche.

Después de 36 días esperando, las niñas migrantes no acompañadas que se encuentran en Ceuta han sido trasladadas al centro de El Tarajal. Un traslado que se ha producido en la mañana de este sábado sin aviso previo.

Las menores han sido trasladadas desde el polideportivo del Colegio 'Reina Sofía' hasta una nave en El Tarajal, la que será su nueva ubicación durante el tiempo en el que permanezcan en la ciudad autónoma.

A primeras horas de la mañana, y en medio de un fuerte dispositivo policial, las menores, 290, según el testimonio de algunos voluntarios de las organizaciones que han trabajado con ellas, se subían a los autobuses de la empresa Amgevicesa, que gestiona el transporte público en Ceuta. Desde ahí han sido trasladadas a algunas naves en el Polígono de El Tarajal, donde permanecerán hasta que se conozca su destino.

"Ha venido la policía a llevarse a las niñas y nos han cortado el camino. A mí no me han dejado entrar", ha señalado.

Ahora bien, no todas las jóvenes trasladadas son acogidas en el centro. Aquellas que son mayores de edad son rechazadas en los controles de entrada, incluso las que han cumplido los 18 años ya en territorio ceutí.

El centro es de competencia ceutí, que se encarga de la tutela de las menores, pero la de las mujeres mayores de edad corresponde al Gobierno central. Y, en medio de ese caos jurisdiccional, las jóvenes rechazadas regresan, por sus propios medios, al polideportivo de El Príncipe donde han vivido durante el último mes.

Pero al llegar, las imágenes que se encuentran son las de militares y servicios de limpieza están desmontando el campamento del polideportivo anexo al Colegio Público 'Reina Sofía' donde se encontraban, que ha sido desalojado cuando apenas quedan tres días para el inicio del curso educativo 2026/27.

Y a falta de alternativas, afrontan el día con la esperanza de encontrar un lugar donde refugiarse antes de que anochezca

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