Feijóo y Ayuso escenifican un inicio de curso contra Sánchez "el jeta de La Mareta" e insisten en que la crisis en Ceuta fue "una operación dirigida"

Los detalles La presidenta madrileña dice que el presidente del Ejecutivo está "obsesionado" con ella y le acusa de buscar "fascistas por todos lados". El líder 'popular', por su parte, asegura que "Ceuta no es una excepción, es la norma de este Gobierno".

Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso han criticado duramente a Pedro Sánchez en un acto del PP en Getafe, centrándose en la situación de Ceuta y las próximas elecciones. Feijóo ha calificado al Gobierno de "hipócrita" por su gestión en Ceuta, mientras Ayuso ha acusado a Sánchez de transformar España al servicio de unos pocos, atacando la democracia y la defensa de las fronteras. Ambos líderes han enfatizado la necesidad de ganar las elecciones para evitar que el Gobierno actual continúe en el poder. Ayuso también ha criticado a Sánchez por no interrumpir sus vacaciones durante la crisis en Ceuta.

Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso han cargado duramente contra Pedro Sánchez, o el "jeta de La Mareta" como se ha referido a él la presidenta madrileña, por Ceuta, pero también por muchos otros aspectos con la mirada puesta en las elecciones municipales, autonómicas y generales con las que acabará este nuevo curso político que acaba de arrancar.

Ambos han estado presentes en Getafe para el acto de inauguración del PP de Madrid donde el discurso de ambos ha tenido ataques por la situación en la ciudad autónoma, pero también ha estado enfocado en unas elecciones que no dudan en que ganarán. "Este no será un curso cualquiera, va a ser intenso. Si algo hemos aprendido durante estos años es que enfrente tenemos a una gente que no tiene ningún problema en hacer cualquier cosa para llegar perdiendo y mantenerse perdiendo", ha aseverado Feijóo.

El líder del PP ha enumerado varios escándalos que han envuelto al Gobierno o al PSOE, como unos "secretarios de organización que parecen sacados de una película de gánster": "Hemos visto de todo. Por tanto es legítimo no fiarse ni un pelo de ellos".

"Es legítimo preguntarse cuántos escándalos todavía no conocemos y cuántos personajes dañinos quedan por desvelar. Yo os lo digo, nos quedan unos cuantos. Como mínimo queda el peor de todos, Pedro Sánchez. Hay que echarle democrática y contundentemente", ha añadido. Por ello, ha enfatizado que van a ganar "para hacer que sea imposible que puedan gobernar después de perder" y así hacer que "se le atraganten" las tres elecciones.

Durante su discurso, Feijóo ha achacado que el Gobierno de "lecciones de humanidad" con Ceuta: "¿Dejar a los ceutíes solos en una invasión es humanidad? ¿Alentar a que la gente se juegue la vida y la pierda para venir a España es una lección de humanidad? La hipocresía de esta izquierda es insoportable".

"Están callados ante las violaciones de las niñas en Ceuta. Callados ante la inseguridad de las calles. Callados ante las barbaridades que vemos en las playas y la plazas de Ceuta. El Gobierno de Sánchez es hostil con los invadidos y dócil con los invasores", ha apuntado.

El líder 'popular' ha insistido en que la directora del CNI comparezca en la comisión de secretos oficiales y así se lo ha pedido directamente a Margarita Robles: "Le pido a la ministra de Defensa que le deje comparecer porque si lo sigues impidiendo, aunque no le aplaudes, eres igual que Pedro Sánchez".

"Ceuta no es una excepción, es la norma de este Gobierno. El abandono es la norma de este Gobierno", ha sentenciado Feijóo.

Ayuso, contra el "delirante" Gobierno

Antes de la intervención de Feijóo, Isabel Díaz Ayuso también ha realizado un discurso plagado de una "ironía que raya la ironía gallega más fina" que ha visto el líder 'popular'.

"No vamos a desaprovechar una sola ocasión para denunciar este delirante Gobierno de Pedro Sánchez. Están transformando la nación de todos a conveniencia de unos pocos al interés de este proyecto totalitario que además es una redición del frente popular que ya tuvo España con unas consecuencias terribles, pero ahora unido a los independentistas", ha comenzado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Para Ayuso, el Gobierno "está llevando esta farsa demasiado lejos": "Están desguazando nuestro Estado de derecho. Están atacando la separación de poderes, la unión de España, la democracia y ahora también la defensa de nuestras fronteras".

La presidenta madrileña ha pedido a Sánchez que "basta ya de excusas y mentiras": "Lo que ocurre en Ceuta ocurre por toda España a menor velocidad. Decenas de miles de personas entraron en una acción coordinada por los servicios secretos marroquíes. Lo hicieron de forma calculada mientras el jeta de La Mareta, en chanclas, se secaba los pies en las fotos para decir que estaba ocupadísimo en una videoconferencia".

"Cuando las cosas salen mal y se le estropea el guion, buscan culpables. Lo malo es que en este caso, ay amigo, Ceuta lo gestionas tú y no tienes a quien culpar. Esta vez no y aún así lo ha intentado. Al rey, a la Casa Real, a los policías, a Rusia, a Israel, a los italianos... no se ha dejado uno", ha explicado añadiendo que ha demostrado que España está "sola" en el panorama internacional.

La presidenta madrileña ha destacado que Sánchez "fue incapaz de interrumpir sus lujosas vacaciones": "Si no está para el servicio de todos, váyase que seguro que le van a buscar en alguna república de estas donde usted ha buscado un gobierno bananero un puesto. Vacaciones y viajes que solo en este verano nos han costado 10 millones de euros".

Además, Ayuso también ha tirado de ironía para destacar que Sánchez es un "presidente obsesionado con la mentira" y con ella: "Yo si fuera Begoña andaría mosqueada".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido