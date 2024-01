La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha dicho este viernes que las acciones del juez Manuel García-Castellón "tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles", después de que el magistrado insistiera en la imputación por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont. La ministra se ha manifestado en estos términos durante una entrevista concedida en TVE, en la que ha hablado del juez de la Audiencia Nacional y su tesis de que el Tribunal Supremo debe investigar a Puigdemont por delitos de terrorismo en la causa abierta en torno a la plataforma Tsunami Democrátic.

"Hay algunas personas (...) que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno frente a lo que suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio del poder judicial", ha esgrimido Ribera en la mencionada entrevista a la televisión pública. En este sentido, la vicepresidenta ha preferido ser "muy cauta" con respecto a la manera en la que "se está pronunciando este juez", si bien, a su juicio, García-Castellón "nos tiene acostumbrados a que siempre" se inclina en la misma dirección.

"Evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momento sensibles", ha añadido Ribera, que no ha dudado en su respuesta al ser preguntada si considera al magistrado le guía un criterio político en sus acciones y decisiones: "La hemeroteca demuestra que siempre tiene mucho acierto en las fechas y en la sensibilidad de las fechas". En una línea aún más dura se ha expresado el portavoz parlamentario de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, quien en redes sociales ha cargado de forma tajante sobre esa "implicación política" que ha denunciado previamente Ribera.

"No digas que (García-Castellón) trabaja para el PP, que le estás faltando el respeto a no sé quién"

"García Castellón salvó a Cospedal de la Kitchen, a Esperanza Aguirre de la Púnica, sacó a Ignacio González de la cárcel, archivó la causa contra el rey, nunca supo quién era M. Rajoy, ha abierto 20 causas contra Podemos y ha imputado por terrorismo a Marta Rovira por una manifestación. Pero no digas que trabaja para el PP que le estás faltando el respeto a no sé quién", ha advertido Rufián. Las palabras de ambos no han tardado en agitar al bloque conservador. El PP ve de "una gravedad extrema" que la vicepresidenta haya insinuado que hay jueces que prevarican.

Los populares critican además "el silencio" ejercido por el ministro de Justicia, Félix Bolaños; de Defensa, Margarita Robles; y del propio presidente, Pedro Sánchez. Silencio que, según el PP, confirma que el PSOE "ya no cree en aquellos estamentos de la Justicia española en la que no haya un juez o magistrado elegido directamente por el presidente del Gobierno". A través de la red social X, el portavoz popular, Borja Sémper, ha señalado en este sentido que el ataque del Ejecutivo a la división de poderes "y a la defensa" de los políticos independentistas "a costa de nuestro Estado de Derecho sigue su escalada".

Este nuevo enfrentamiento ha tenido lugar después de que, este mismo jueves, el juez García-Castellón desestimara el recurso presentado por la Fiscalía contra su decisión de enviar una exposición razonada al Supremo para que investigue a Puigdemont por un delito de terrorismo, así como a la dirigente de ERC Marta Rovira y a otras diez personas. En un auto, el titular del Juzgado central de Instrucción 6 explica que, tras las últimas diligencias practicadas hasta la fecha, se ha afianzado la tesis inicial que calificaba los hechos como delito de terrorismo.

En defensa de la amnistía

Volviendo a las palabras de la ministra, sobre la cuestión independentista, Ribera ha defendido la ley de amnistía al 'procés' señalando que "ningún" informe de los letrados del Congreso dice de manera tajante que esa medida de gracia no sea constitucional. Para ella, se están conociendo diferentes valoraciones jurídicas de distintos actores y en la de los letrados del Congreso observa que "ninguna afirma de forma tajante, rotunda, una franca oposición a la Constitución" de la amnistía.

La vicepresidenta tercera ha dicho que los "matices" y "preocupaciones" de las letradas de la Comisión de Justicia del Congreso en su informe hay que leerlas "con cuidado". En concreto, las letradas ven dudas de constitucionalidad en la ley, además de indeterminación en el ámbito de aplicación. Con todo, Ribera ha incidido en que la tramitación de la ley de amnistía en el Congreso permite a todos los partidos opinar y presentar enmiendas que puedan ser estudiadas. "Lo que se impone es el ejercicio de la democracia, también el debate entre los distintos representantes de los ciudadanos españoles y buscar la mejor solución para este caso", ha concluido.