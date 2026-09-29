El precio de la compra de vivienda sube un 80% y el alquiler un 87% en los últimos diez años frente al 30% del salario medio

Los detalles Según el INE, España es de los países europeos que menos vivienda construye: en 2025 se terminaron 91.000 viviendas —poco más de un tercio de las que se hacían en los noventa—.

El desahucio de Maricarmen, de 87 años, tras más de siete décadas en su hogar, ha generado protestas en toda España, reclamando el derecho a una vivienda digna. En los últimos diez años, los precios de compra y alquiler de viviendas han aumentado un 80% y 87% respectivamente, mientras que el salario medio solo ha subido un 30%, según el INE. España construye pocas viviendas, con 91.000 terminadas en 2025, un tercio de las de los noventa. La subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, advierte de un déficit de un millón de viviendas para 2028. Además, gran parte de las viviendas construidas son adquiridas por extranjeros no residentes.

El desahucio de Maricarmen, de 87 años, el pasado miércoles de la casa en la que llevaba más de siete décadas ha despertado una oleada masiva de protestas que recorren toda España con acampadas en varias ciudades por el derecho a una vivienda digna en un contexto en el que los precios no han parado de subir.

El precio de la compra de vivienda ha subido hasta un 80% en los últimos diez años y el alquiler un 87%. Mientras, el salario medio ha subido solo un 30%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

A esto se suma que España es de los países europeos que menos vivienda construye: en 2025 se terminaron 91.000 viviendas —poco más de un tercio de las que se hacían en los noventa—.

De hecho, la semana pasada la subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, advirtió de la falta de viviendas en España y elevó a un millón el déficit para 2028.

Se construye menos y, además, somos más habitantes. La población ha aumentado en estos diez años en más de tres millones de habitantes, casi un 7%.

Y por si fuera poco, otro elemento para convertirlo en una tormenta perfecta es que de la poca vivienda que se construye, mucha cae en manos de extranjeros no residentes en España. Desde 2015 compraron 500.000 viviendas, de las 850.000 que se han construido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido