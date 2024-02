El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha pronunciado este viernes sobre la ley de amnistía asegurando que "no es ningún disparate" indultar a las personas que no cubra esta norma. Así lo ha afirmado al ser preguntado por las declaraciones del conseller de Derechos Sociales de la Generalitat, Carles Campuzano, en las que ha sostenido que el Gobierno no está cerrado a indultar a quienes no queden incluidos.

Para Puente, que sean indultados los que no entran en la ley "no es ningún disparate" y ha añadido que hay que "reconducir la política y lo que pasó en Cataluña". No obstante, el ministro ha pedido aprobar la ley de amnistía para "ahorrar trabajo a la justicia" y evitar procedimientos judiciales que desemboquen en un indulto.

Lo ha dicho este viernes durante la inauguración del nuevo tramo de la B-40 entre Olesa de Montserrat y Viladecavalls (Barcelona), junto al delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, entre otros. Puente ha señalado que "no tiene sentido" hacer un proceso judicial para acabar indultando y que, por ello, en sus palabras, la ley es la solución más necesaria y útil.

Asimismo, ha señalado que "no es el Gobierno quien debe temer no llegar a un acuerdo": "Debemos temerlo todos". Puente ha sostenido que en Cataluña "era necesaria la reconciliación" y que no deberíamos "preocupar a todos acabar de una vez por todas con lo que supuso conflicto". "Espero que impere la responsabilidad y sentido común. Queremos pasar página y avanzar", ha zanjado.