Bronca política por la bandera de España: Abascal reprocha a Sánchez que la utilice en un mitin de campaña

Los detalles "¿Cómo se ha atrevido (el presidente del Gobierno) a hablar de patriotismo con la bandera de España detrás?", se ha preguntado el líder del Vox, a lo que ha añadido que "es la misma que cubría los féretros de las víctimas asesinadas por ETA".

En el último acto de campaña del PSOE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apareció con una bandera de España de fondo, afirmando su orgullo de ser español. Esta acción provocó la indignación de Santiago Abascal, quien cuestionó el uso de la bandera, recordando su simbolismo en momentos de dolor. El uso político de la bandera comenzó en 2015, cuando el PP utilizó una bandera de gran tamaño en un acto. Desde entonces, ha sido objeto de disputa entre partidos, especialmente durante el procés en 2017. Ahora, las elecciones reavivan este debate sobre su representación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aparecido en el último acto de campaña del PSOE con una bandera de España de fondo. "Es un orgullo ser español", ha expresado el líder del Ejecutivo.

Tras ello, Santiago Abascal ha mostrado su indignación con el presidente del Gobierno: "¿Cómo se ha atrevido Pedro Sánchez a hablar de patriotismo con la bandera de España detrás, la misma que cubría los féretros de las víctimas asesinadas por ETA?", se ha preguntado.

Se puede decir que el usar la bandera de un lado y de otro comenzó en 2015, cuando en enero, el PP celebró una convención y Rajoy apareció con una bandera de dimensiones desproporcionadas de fondo.

Meses más tarde, llegó una respuesta o quizás una declaración de intenciones por ver quién tenía 'la bandera' más grande. Y es que Pedro Sánchez, recién elegido candidato a la presidencia, se abanderaba en la pluralidad del símbolo.

En 2017, con pleno estallido del procés, la derecha respondió con un incremento de simbología patriótica por todos lados: de un balcón a otro y también en las muñecas, y con partidos que llamaban a la unidad de la bandera, como Albert Rivera. Marta Sánchez incluso se atrevió a ponerle letra al himno de España.

Y cuando pensábamos que el conflicto de a quién representa o no la bandera se había diluido, llegó Ayuso en 2022 y defendió su "derecho a reivindicar la bandera de España como garante de la igualdad entre hombres y mujeres, homosexuales y transexuales". Sin embargo, después admitió que "no se puede imponer".

Ahora, parece que las elecciones vuelven a remover un debate que no debería tenerlo.

